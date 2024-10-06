西甲｜皇馬後衛卡華積恐怖受傷慘叫傳遍球場　數小時後主動曝傷勢

皇家馬德里周日凌晨（6日）在西甲主場對維拉利爾，後衛丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）在賽事末段嚴重受傷，膝部以不尋常的角度拉伸，他受傷一刻倒地慘叫，最終要以擔架抬離場、亦不禁落淚。

事後數小時，他主動在社交媒體談及最新情況，確認重傷，但就以一張微笑的照片展示自己的硬朗。



皇家馬德里對維拉利爾是西甲第二和第三名之爭，主場出戰的皇馬14分鐘便由華維迪先開紀錄，加上73分鐘雲尼斯奧斯再入一球，以2:０淨勝對手, 兩隊繼續保持第二及第三的排名，當中皇馬追至與巴塞同分，但巴塞今輪未踢。

比賽最關鍵一刻發生在補時階段，皇馬右後衛丹尼爾卡華積一次從後與對手爭球時伸出右腳，惟他的右腳膝部角度不尋常地疑是過度伸直，他隨即舉手並痛苦倒地、慘叫聲更是從直播也可清晰地聽到，他在地上抱着受傷處痛苦地扭動，令人不忍直視，隊友立刻衝前檢視並安慰他。最終經一輪治理後，醫療人員以擔架抬走卡華積，他亦哭着離場。

丹尼爾卡華積一次與隊友爭球時，右膝嚴重受傷。（Getty Images）

卡華積倒地後按着傷處慘叫。（直播截圖）

賽後，皇馬入球功臣之一的華維迪受訪時毫無笑容，他坦言：「當時所有人都聽到卡華積的叫聲，這種情況是很罕見的，我們會好好地支持他。」主帥安察洛堤出席賽後記招時也一臉擔憂，坦言卡華積的傷勢「很嚴重」，球隊上下都非常傷心，並表示要稍後才能確認卡華積的傷勢。

未料約5小時後，卡華積主動在Instagram發文公布傷勢，他放上一張似乎是在救護車上的自拍照，相中的他顯得疲倦但仍勉強露出笑容，並在帖文中寫道：「嚴重的十字韌帶創傷。我將會做手術，而且已經很期待展開復健、並且在未來像野獸般強勢回歸了！謝謝大家的鼓勵訊息，我感受到很多愛。」隊友祖迪比寧咸、雲尼斯奧斯立刻留言打氣，西班牙網球巨星艾卡拉斯也留言道：「加油丹尼爾！你要變得更強地回歸賽場！」

現年32歲的卡華積是皇馬青訓產品，現為球隊副隊長之一，他出道之初曾因未能在皇馬一隊獲上陣機會而轉會到利華古遜，但一季後獲皇馬回購，效力至今。

慎入：丹尼爾卡華積受傷一刻