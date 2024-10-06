英超｜曼城阿仙奴攜手主場逆轉勝 蘭斯達爾回歸酋長獲暖心歡迎
撰文：趙子晉
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利物浦在英超周六頭場小勝水晶宮，曼城﹑阿仙奴緊接登場，兩軍不約而同一度落後，最終齊齊反勝而回。
富咸今季表現不俗，今輪前排在第6位，作客面對曼城上半場不落下風，富咸打反擊，艾達馬查奧爾左路快放，壓過歷高利維斯（Rico Lewis）起腳，射門太正中被艾達臣封走。富咸前鋒魯爾占美尼斯接應伊禾比傳送，禁區內面對加華度爾及魯賓戴亞斯的夾擊，這名墨西哥前鋒乖巧地後腳傳送，曼聯舊將安達斯彭利拿近射建功，26分鐘打開紀錄。
富咸的快翼查奧爾再有黃金機會，無人看管下禁區起腳，艾達臣及時封位，查奧爾射門高出。富咸未能擴大比數，其後曼城憑一次角球攻勢打破缺口，高華錫禁區內起腳省中人入網，32分鐘追成1：1。這名克羅地亞國腳換邊初段再下一城，接應貝拿度施華傳送，禁區內熨射破網，「藍月亮」下半場初段反超前，富咸嘗試反撲，惟查奧爾再度失機，後備入替的杜古切入大位勁射破網，即使梅尼斯（Rodrigo Muniz）末段建功，曼城依然以3：2反勝，全取3分。
今夏離開阿仙奴的蘭斯達爾，今仗以修咸頓門將身份重回酋長球場，開賽前逐一與舊隊友相擁，當他步出球場時，阿仙奴球迷報以掌聲。
阿仙奴下半場被修咸頓的金馬倫艾治亞（Cameron Archer）10分鐘射破大門，兵工廠落後僅3分鐘，夏維斯追成平手，及後馬天尼利與布卡約沙卡各建一功，以3：1逆轉修咸頓。
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