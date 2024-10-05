英超｜利物浦小勝水晶宮續居榜首 艾利臣下半場傷出添隱憂
撰文：趙子晉
出版：更新：
利物浦周中的歐聯擊敗博洛尼亞，今日（5日）重返英超，作客鬥水晶宮，迪奧高祖達一箭定江山，結果一球小勝對手，續居英超榜首，但門將艾利臣下半場因傷退下火線，紅軍防線添隱憂。
利物浦戰畢周中的歐聯後，今仗作客對水晶宮作4個調動，前線由迪奧高祖達掛帥，居迪斯鍾斯與加普亦是今季英超首度正選披甲。
開賽只是21秒，水晶宮的尼基迪亞接應伊斯美拿沙亞橫傳建功，可惜這名阿仙奴舊將站在越位位置，入球無效。利物浦站穩陣腳後，氣勢逐漸反壓主隊，紅軍左翼加普地波傳中，祖達無越位下撞射建功，9分鐘先開紀錄。利物浦主導戰局，控球率佔超過7成，上半場多達8次攻門，主隊在上半場末段才有一次中目標埋門，伊斯美拿沙亞的射門欠角度，利物浦半場領先1：0。
利物浦下半場再有機會拉開比分，沙拿接應雲迪積克長傳，禁區內近射起腳，水晶宮門將甸恩軒達臣及時擋出。水晶宮取回不少攻勢，其中馬迪達的射門甚具威脅，幸好艾利臣及時撲出，惜這名巴西門將接應回傳解圍後，坐在地上，並按着右腳大腿，他無奈地退下火線，由捷克門將耶路殊（Vitezslav Jaros）入替。
利物浦餘下時間維持一球勝局，取得今季英超第6場勝仗，以18分續居榜首；水晶宮則依然未開勝利之門，7輪僅得3分。
英超｜曼聯班主拉傑夫開腔回應坦赫格未來 留下兩個關鍵名字英超｜坦赫格接受英媒專訪 無懼被辭退：過去6年我贏8個冠軍英超｜曼聯宣布般奴費南迪斯紅牌上訴成功 未來3場聯賽如常候命英超｜傳坦赫格獲曼聯高層支持 記者會兩大擋箭牌還能用多久？英超｜般奴喊冤「絕不會是紅牌」 坦赫格抱怨指曼聯本可追和英超｜曼聯0：3熱刺｜坦赫格被炒議題再浮面 般奴被逐難成遮羞布英超｜般奴費南迪斯領紅 10人曼聯吞熱刺3蛋英超｜查頓辛祖加盟車路士大翻身 連續3場助攻紀錄並肩兩大名將