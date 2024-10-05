英超｜利物浦小勝水晶宮續居榜首　艾利臣下半場傷出添隱憂

利物浦周中的歐聯擊敗博洛尼亞，今日（5日）重返英超，作客鬥水晶宮，迪奧高祖達一箭定江山，結果一球小勝對手，續居英超榜首，但門將艾利臣下半場因傷退下火線，紅軍防線添隱憂。



利物浦戰畢周中的歐聯後，今仗作客對水晶宮作4個調動，前線由迪奧高祖達掛帥，居迪斯鍾斯與加普亦是今季英超首度正選披甲。

開賽只是21秒，水晶宮的尼基迪亞接應伊斯美拿沙亞橫傳建功，可惜這名阿仙奴舊將站在越位位置，入球無效。利物浦站穩陣腳後，氣勢逐漸反壓主隊，紅軍左翼加普地波傳中，祖達無越位下撞射建功，9分鐘先開紀錄。利物浦主導戰局，控球率佔超過7成，上半場多達8次攻門，主隊在上半場末段才有一次中目標埋門，伊斯美拿沙亞的射門欠角度，利物浦半場領先1：0。

祖奧高祖達為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

水晶宮上半場唯一一次中目標射門，利物浦門將艾利臣單手撲出。（路透社）

利物浦下半場再有機會拉開比分，沙拿接應雲迪積克長傳，禁區內近射起腳，水晶宮門將甸恩軒達臣及時擋出。水晶宮取回不少攻勢，其中馬迪達的射門甚具威脅，幸好艾利臣及時撲出，惜這名巴西門將接應回傳解圍後，坐在地上，並按着右腳大腿，他無奈地退下火線，由捷克門將耶路殊（Vitezslav Jaros）入替。

利物浦餘下時間維持一球勝局，取得今季英超第6場勝仗，以18分續居榜首；水晶宮則依然未開勝利之門，7輪僅得3分。

艾利臣按着右腳大腿。（Getty Images）