網球｜鄭欽文滑倒落淚　兩盤告負中國賽四強止步：狀態不在巔峰

中國網球公開賽四強，中國隊頭號女單球手鄭欽文與捷克的梅高娃（Karolina Muchova）爭入決賽，鄭欽文首盤救波時跣腳倒地受傷，影響其後發揮，結果直落兩盤不敵對手，無緣決賽。這名湖北姑娘賽後直言身體太疲累，精神不夠集中才摔倒。



鄭欽文。（新華社）

中國網球公開賽｜鄭欽文寒冷下帶病反勝晉8強 賽會安排遭狂轟

中國網球「一姐」鄭欽文力爭在中國公開賽殺入決賽，面對捷克球手梅高娃。雙方首盤早段力保發球局，今仗的轉捩點在第六局發生，梅高娃放短波，鄭欽文欲衝向網前救波，當她一發動時在場上滑倒，即使鄭欽文失平衡，她在倒地後仍然嘗試擊球。鄭欽文在地上雙手掩面，看台上的教練十分憂心，她返回場邊時看看擦傷的手指，同時以毛巾抹去眼淚，在場球迷報以掌聲鼓勵。

鄭欽文跣腳倒地後，擦傷手指與腳部。（新華社）

鄭欽文的手指與腳部都有擦傷，在醫療人員治理後繼續賽事，惜未能保住發球局，其後以3：6先輸一盤。鄭欽文次盤嘗試反撲，打法變得更進取，惟失誤數字增加，第三局再被破發落後，鄭欽文其後無法收復失地，再輸一盤4：6，直落兩盤不敵對手，無緣中國公開賽決賽。

鄭欽文受傷後不禁掉淚。（新華社）

談及首盤的受傷，鄭欽文坦言跣腳對戰情有影響，「傷到手指與左邊屁股，身體不太舒服，比賽後段跑得不太動了。」鄭欽文認為落敗主因非受傷，「我太累了，精神又不太集中，我很清楚我會摔倒，因為精神不足，所以腳沒有踩穩。」

鄭欽文早前的16強戰至接近凌晨，連日賽事休息不太足夠，「感覺上我的精神力不是很充足，好像沒有睡好，今天的身體及精神狀態明顯都不在巔峰，總是很難集中，這狀態很難去拼。」鄭欽文指昨晚太晚做治療，導致休息不夠，但她還是對今年賽事的發揮感滿意，鄭欽文下周緊接出戰武漢公開賽。