體育熱話｜全紅嬋出席國慶晚宴打包引熱議　網民眼利指出一重點

奧運跳水金牌得主全紅嬋，因率真及天真性格，備受國內民眾歡迎。國內盛傳，她日前獲邀到北京參加國慶晚宴，被影到離場時手裏拿着膠袋與飯盒，似乎是從國宴打包沒吃完的食物，因而引起熱議。



微博等國內平台盛傳，一眾中國頂尖運動員，獲邀到北京參加國慶晚宴，包括樊振東、張雨霏等名將，當中也有在巴黎奧運後人氣急升的全紅嬋。

有影片指，她晚上離去時，手中手裏拿着膠袋與飯盒，被猜測是將沒吃完的食物打包帶走。雖然沒有較知名的媒體報道，不過「全紅嬋國宴打包第一人」隨即登上微博熱搜，目前獲5000多萬瀏覽量。

內地網傳全紅嬋出席國宴後打包，引起熱議。（微博影片截圖）

最初有人認為，在國宴這種莊重嚴肅場合下，打包帶走食物有失禮儀。不過更多網友稱讚她不浪費食物，是運動員中的清泉，「傳承了中華民族勤儉節約的優良傳統」。由於全紅嬋家鄉在廣東湛江，有網民笑指這是廣東人習慣。

相關影片（微博）

網民回憶起小米創始人雷軍，之前也曾出席過國宴，並在微博上與網民互動。當時被問到能否打包時，雷軍回答：「問過，好像不可以。不過，菜單可以帶走。」隨即有人笑稱全紅嬋受到優待，做到連雷軍都做不到的事情。

有網民找到雷軍也曾出席國宴，並被告知不能打包。（微博圖片）

不過亦有人指出，國宴上每人都有一隻桃，巴黎奧運乒乓球女單金牌得主陳夢，便被影到合照時手中帶着桃子；同樣參加國宴的香港醫生朱君璞，亦在抖音影片中提到這一點。因此有網民認為，全紅嬋帶走的應是桃。

細心再看清楚，全紅嬋膠袋裏似乎是裝着球狀的物件，不像是飯盒。（微博影片截圖）