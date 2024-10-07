英超｜半場領先兩球反輸　熱刺作客2：3不敵白禮頓

英超周日 （10月6日）賽事， 白禮頓主場3：2反勝熱刺，熱刺在上半場領先兩球下，下半場在18分鐘內連失3球落敗。賽後白禮頓7戰12分升上第6位， 熱刺7場10分跌落第9。



上半場23分鐘，賓倫莊遜（Brennan Johnson）接應蘇蘭基（Dominic Solanke）傳球，為熱刺打開紀錄。至37分鐘， 占士麥迪臣（James Maddison）建功，熱刺半場以2：0領先。

但戰況在換邊後大逆轉，白禮頓加強反擊，先在第48分鐘由Yankuba Minteh追回一球。58分鐘再由佐真尼奧魯達（Georginio Rutter） 扳平。至66分鐘，韋碧克（Danny Welbeck）的 入球更助白禮頓反超前，熱刺至完場未能改寫比數。