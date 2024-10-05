英超｜曼聯班主拉傑夫開腔回應坦赫格未來　留下兩個關鍵名字

曼聯周中歐霸盃驚險追和波圖，然而各項賽事已連續4場不勝，加上主場大敗予熱刺，即使英國權威媒體BBC及天空體育都表示，領隊坦赫格（Erik Ten Hag）雖獲球會高層力撐，但外界普遍相信這名荷蘭教頭快將「落鑊」。

BBC訪問到曼聯新班主之一拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe），他仍認為坦帥是出色教練，同時表示自己無法決定坦赫格去留與否。



英超2勝1和3負，6戰得7分排第13位；歐霸2戰皆和，目前排在第21位。曼聯今季戰績，讓坦赫格帥位陷入危機。

拉傑夫旗下的英力士不列顛尼亞帆船隊，日前贏得Louis Vuitton盃，是1964年後首支獲此錦標的英國隊伍。觀戰後被BBC問到坦赫格未來，這名英國富商閃爍其詞：「我不想回答這個問題。」

拉傑夫表示，是否辭退坦赫格不是由自己決定。（資料圖片／Getty Images）

「我喜歡坦赫格，我覺得他是一名非常出色的教頭，不過（是否辭退他）不是由我決定。」拉傑夫表示。「負責管理曼聯的團隊，會決定我們如何在不同方面，讓球隊以最佳方式運作。」

曼聯近年轉會收購頻遭詬病，拉傑夫入股後，大刀闊斧進入內部改革，行政總裁巴拉達（Omar Berrada）及體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）在7月上任，球會今夏收購亦以年輕球員為主。

曼聯新任體育總監丹安斯禾夫，相信會是決定坦赫格去留的重要人物。（Getty Images）

拉傑夫認為，這兩人新上任不久，到埗時間可按星期來計算：「他們需要細心評估，以作出明智決定。我們目標非常明確：想要帶領曼聯回到應有位置，目前明顯還未做到。」

日前驚險追和波圖，曼聯表現乏善可陳，要不是馬古尼挺身而出，「紅魔鬼」便再輸一場。賽後坦赫格仍表示不害怕失去帥位，更反擊日前在受訪中，批評他「缺乏激情」的前助教賓尼麥卡菲（Benni McCarthy）。

今季不獲重用的馬古尼面對波圖時拯救球隊，但也顯示出曼聯目前狀態不佳。（Getty Images）

「我不知道他什麼意思。過去6年，我贏了8項錦標，如果缺乏激情，我不認為我能做到這些。」坦赫格接受TNT Sports訪問時表示，他續稱認識的麥卡菲不是如此，不知道媒體有否斷章取義。

香港時間周日晚上9時，曼聯將會作客面對近況大勇的阿士東維拉，這一戰被視為坦赫格保住帥位的關鍵一戰。