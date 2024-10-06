英超｜車路士對森林｜激戰103分鐘各一言和　雙方門將補時鬥神救

周日（6日）英超，今季表現可人的車路士主場出擊，面對諾定咸森林。這場比賽雙方激戰，十分緊張刺激，基斯活特為森林開紀錄，馬度基為車路士追平。森林尾段有禾特普斯領紅被逐，下半場補時長達13分鐘，兩隊仍然鬥攻，各有入球良機，但羅拔山齊士及素斯各獻神救，最終兩隊踢成1：1完場。



兩隊上半場互無紀錄。換邊後，森林把握死球攻勢，由基斯活特在49分鐘開紀錄。57分鐘，車路士靠馬度基追平1：1。

下半場戰情愈踢愈激，十分緊湊。78分鐘，禾特普斯失誤，情急下用手攬波，被罰今場個人第二面黃牌，兩黃一紅被逐。森林要在尾段10人應戰。

森林門將素斯今場表現非常好。（Getty Images）

下半場補時長13分鐘，兩隊依然進取，各有黃金機會，但車路士的羅拔山齊士及森林的素斯各有神救，為球隊保住不再多失，最終兩隊踢成1：1。羅拔山齊士今場作出了8次撲救，而素斯亦有7次。

羅拔山齊士亦有好表現。（Getty Images）

車路士對森林正選陣容：

比起上周中的歐協聯比賽，車路士改頭換面，派上「A隊」出戰英超。狀態大勇的高爾彭馬踢攻中，與加盟後頻頻交助的查頓辛祖，支援尼高拉斯積遜攻堅。

車路士正選陣容：

門將：羅拔山齊士

後衛：馬路古斯圖、韋斯利科芬拿、利維爾高維爾、古古列拿

中場：摩西斯卡些度、安素費南迪斯、高爾彭馬

前鋒：馬度基、尼高拉斯積遜、查頓辛祖

森林正選陣容：

門將：素斯

後衛：奧拉艾拿、梅利路、尼高拉米連高域、阿歷斯摩蘭奴

中場：禾特普斯、賴恩耶迪斯、基比斯韋特

前鋒：艾利洛安達臣、基斯活特、赫臣奧杜爾