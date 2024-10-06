英超｜維拉對曼聯｜般奴費南迪斯罰球中楣　紅魔連續5場不勝

曼聯開季成績低迷，在周日（6日）英超作客前列分子阿士東維拉，隊長般奴費南迪斯罰球中楣，最終曼聯與維拉踢成0：0，曼聯各項賽事連續5場不勝。



曼聯班主拉傑夫入場觀戰。（Getty Images）

開波5分鐘，拉舒福特逼搶成功，搶到卡殊的皮球，沿左路帶往前場，推大位起腳，勁射被維拉門將馬天尼斯撲出。8分鐘，維拉前場組織，摩根羅渣士見伊雲斯未有埋身上搶，有空間起腳，射近柱出界。

今場比賽節奏不算快，兩隊進攻也不太入肉，控球比率平分秋色。38分鐘，迪治尼罰球直射，被奧拿拿一抱入懷。

39分鐘，加拿祖與拉舒福特一同現身左路，拉舒福特頂住身位，傳予加拿祖窄位射門被救出。曼聯上半場有兩腳射門，皆中目標，但過不到馬天尼斯的十指關，至於維拉就有4次埋門，都不中目標。兩隊半場踢成0：0。

馬古尼完半場前受傷。（Getty Images）

馬古尼要由隊醫扶離場。（Getty Images）

曼聯在半場作出兩個換人。完上半場前，馬古尼腿部受傷，在半場退下火線，由迪歷特入替。另外，域陀連迪洛夫亦在半場入替右閘的馬沙拉奧。

49分鐘，迪歷特上前場頂贏，馬恩奴分波到左邊的拉舒福特，後者避開維拉守將，「招牌式」推大位起腳，被馬天尼斯撲出底線。隨後角球攻勢，加拿祖的射門「食死」，未能中目標。

51分鐘，維拉開短角球，卡殊禁區邊起腳高出。56分鐘，再次是維拉的短角球攻勢，傳到禁區頂，泰利文斯勁射被奧拿拿救出。

奧拿拿救出泰利文斯的勁射。（Getty Images）

在下半場中段，兩隊都使出變招，維拉派上後備殺手祖漢杜蘭，而曼聯就以約舒亞舒克斯及安東尼入替凱倫及拉舒福特。

68分鐘出現今場兩隊最黃金的入球機會，曼聯隊長般奴費南迪斯離門約20碼，在禁區頂偏左位置罰球射中楣，安東尼補射不中目標。

般奴費南迪斯下半場罰球中楣。（Getty Images）

曼聯主帥坦赫格。（Getty Images）

77分鐘，後備入替的安東尼右路推大位起左腳，馬天尼斯飛身救到。在數據上，兩隊相當接近，維拉射門稍多，但11射只有1次中目標，而曼聯就10射4中，中目標次數較多，而在控球方面，維拉以54%輕微佔優。

在最後階段，維拉較積極，攻勢較多，但未能製造到威脅埋門。最終，兩隊踢成0：0。曼聯連續5場比賽不勝，近5場4和1負。

在尾段，球證的通訊設備出現問題，擾攘了數分鐘。（Getty Images）

曼聯上月底英超作客賽和水晶宮0：0，之後歐霸主場對川迪又踢成1：1平手。接着在英超主場對熱刺，曼聯吞了0：3的大敗。上周中的歐霸作客波圖，曼聯千辛萬苦追成3：3完場。到今場作客維拉，曼聯又和波，連續5場不勝。

曼聯踢完7輪聯賽，暫時只得8分，排第14位。

冇眼睇？（Getty Images）

馬古尼正選披甲。（Getty Images）

維拉對曼聯正選陣容：

雖然祖漢杜蘭近況不錯，上場對拜仁一箭定江山，但領隊艾馬利還是倚重經驗豐富的屈堅斯擔正打前鋒，杜蘭為後備殺手。

維拉正選陣容：

門將：達米安馬天尼斯

後衛：馬迪卡殊、安斯干沙、柏奧托利斯、盧卡斯迪治尼

中場：泰利文斯、巴克里、菲洛根、摩根羅渣士、里安拜尼

前鋒：奧尼屈堅斯

曼聯今場後防大變動，領隊坦赫格的兩員愛將利辛度馬天尼斯及馬菲斯迪歷特失去正選，前隊長哈利馬古尼與老將莊尼伊雲斯擔正，扼守中路。上場對波圖上半場入波又助攻的拉舒福特正選。

曼聯正選陣容：

門將：奧拿拿

後衛：馬沙拉奧、莊尼伊雲斯、哈利馬古尼、達洛治

中場：高比馬恩奴、基斯甸艾歷臣、般奴費南迪斯

前鋒：加拿祖、凱倫、拉舒福特

今季不獲重用的馬古尼面對波圖時拯救球隊，但也顯示出曼聯目前狀態不佳。（Getty Images）

維拉對曼聯兩隊近況：

維拉開季表現理想，除聯賽第二輪不敵阿仙奴0：2外，其餘保持不敗。他們在英超6戰4勝1和1負，賽前以13分排第五位。更令人鼓舞的是，重返歐聯賽場的維拉在上周中力克德國勁旅拜仁慕尼黑1：0。

曼聯開季表現低迷，賽前英超6戰僅2勝1和3負，以7分排十四位，先後被利物浦及熱刺大炒3：0。在歐霸方面，曼聯亦未逢一勝，對川迪和波，上周中作客波圖也是驚濤駭浪地和3：3。曼聯領隊坦赫格備受下台壓力，被外國博彩公司視為下位被炒英超領隊的頂頭大熱。本輪聯賽後將是國際賽期，下個周末沒有球會比賽，若果曼聯今仗再有閃失，說不定對維拉就是坦赫格的告別戰。

坦赫格會否被炒，在過去一周成為媒體焦點。（Getty Images）

維拉對曼聯往績數據：

包括英超及聯賽盃，曼聯最近4次對維拉全勝，包括上季聯賽「雙殺」對手，其中丹麥射手凱倫兩場都有入波。上次維拉贏曼聯是22/23球季，他們在主場以3：1勝出。

維拉對曼聯賽前傷兵消息：

維拉中場約翰麥甘尼腿筋受傷缺陣，右閘馬迪卡殊在上周三對拜仁的歐聯已經重回大軍之中，積及藍斯、里安拜尼及阿馬度奧拿拿受傷患困擾，上陣成疑。

曼聯隊長「打甩」上輪對熱刺的紅牌，今場可以候命。高比馬恩奴上輪受傷，上周中歐霸對波圖缺陣，今場上陣成疑。另外，約羅、杜維爾馬拉西亞及勞基梳爾繼續養傷。