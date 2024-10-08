美斯大隻佬保鑣8秒跑到中圈攔截球迷　獲網民大讚：做法相當溫柔

在上場美職聯，國際邁亞密作客多倫多FC，貼身保鑣Yassine Chueko的表現比美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）更搶鏡！在下半場，有球迷衝入球場，跑向在中圈附近的美斯。那時候，站在角球旗候命的Yassine Chueko馬上拔足狂奔，只用8秒就跑到中圈，成功攔截球迷。這段Yassine Chueko狂奔保護美斯的片段在外國討論區及社交網站X（前稱Twitter）廣傳。



上周末（5日）美職聯，國際邁亞密靠李安納度甘賓拿補時建功，作客以1：0擊敗多倫多FC。國際邁亞密的巨星美斯在61分鐘入替，理所當然成為風頭躉，有兩名球迷試圖跑入場與美斯接觸，但都被美斯的貼身保鑣Yassine Chueko快一步攔截。

看台上觀眾影到其中一位球迷衝入場的片段，那是一位身穿巴塞隆拿10號球衣的小朋友，跑向站在中圈附近的美斯。站在角球旗的Yassine Chueko十分專注，一見有人衝入場，馬上跑入球場，趕去攔截。在片段中，這位「大隻佬」只用8秒，就從角球旗跑到中圈，阻止小球迷前進。

【Yassine Chueko攔截球迷片段】

Yassine Chueko亦十分節制，沒有用過多武力，只是捉住小球迷的雙臂。小球迷跪在地上，向美斯伸手。37歲的美斯相當友善，伸手與小球迷握手，並跟他自拍一張。影完影之後，Yassine Chueko就跟另一位保安帶小球迷離場。

網民紛紛大讚Yassine Chueko的表現：「很高興見到保鑣沒有暴力對待球迷。需要一定的運動及控制能力才達到這個目標。」另一位網民表示：「他的克制表現值得掌聲，他對所有球迷一視同仁，無論是男人、女人還是小孩子。他能夠輕鬆處理，同時做法相當溫柔。」

美斯今年初訪港，有球迷亂入球場，Yassine Chueko隨即「開工」，指揮若定。（袁志浩攝）

自美斯加盟國際邁亞密後，他就聘請了Yassine Chueko為保鑣。在之前的報道引述阿根廷《民族報》（La Nacion）指，Yassine Chueko是前美國海豹突擊隊員，曾在阿富汗及伊拉克服役；不過英國《每日郵報》則否認這一說法，稱有不願透露姓名的現役及前美國海豹突擊隊員，都表示不認識他，更稱在相關的數據庫中亦找不到其名字。

不過可以肯定的是，Yassine Chueko曾是一名MMA選手，他經常在個人Instagram中分享不同的訓練及比賽影片，從圖片可見其身材非常健碩。據西班牙《阿斯報》透露，Yassine Chueko年薪高達350萬美元，相信比美斯在場上不少隊友都要高人工。