美職聯｜美斯射入絕妙罰球　梅開二度助國際邁亞密奪常規賽冠軍

美職聯（MLS）常規賽，美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）梅開二度，率領國際邁亞密以3：2擊敗哥倫布機員，提前兩輪封王，是這名阿根廷球王生涯第46個冠軍。



賽前國際邁亞密以65分排在榜首，只要今場獲勝，便能力壓61分的洛杉磯銀河，提前兩輪捧起常規賽冠軍。他們此戰對手哥倫布機員，是上季美職聯總冠軍，亦是今季北美聯賽盃冠軍，目前排在東岸第2，實力不容忽視。

美斯在45分鐘，憑精湛技術先拔頭籌。（路透社）

比賽第45分鐘，美斯在對方禁區頂以心口控定長傳，突破防線後單刀面對門將，起腳為國際邁亞密打開紀錄。僅5分鐘後，美斯再下一城，他在禁區左側以罰球直接攻門，皮球彎過人牆，貼着近柱彎入破網。

換邊之後，哥倫布機員即追回一球，蘇亞雷斯在48分鐘再為國際邁亞密拉開比數至3：1。雖然第60分鐘哥倫布憑十二碼追回至落後一球，但之後有球員紅牌被逐，加上十二碼被撲，最終國際邁亞密3：2勝出，並以20勝8和4負，在客場宣告提前兩輪奪常規賽冠軍。

這是美斯個人生涯第46個冠軍，延續他贏得最多男足錦標的紀錄，也是自去年7月加盟國際邁亞密後，他在這支美職球隊贏得的第二項錦標。這名37歲的阿根廷球王加盟前，國際邁亞密在美職聯東岸敬陪末席，雖在美斯帶領下贏得上季北美聯賽盃，聯賽排名亦有所提升，但未能晉級季後賽。

美斯梅開二度，助國際邁亞密首奪常規賽冠軍。（路透社）

「我知道我們是一個能為此奮鬥的團隊，」助球會贏得隊史首個常規賽冠軍後，美斯表示。「我們有很好的機會寫下歷史。」若勝出餘下兩輪比賽，他們將打破由新英倫革命在2021年創下的美職聯常規賽最高分紀錄（73分）。

賽後美斯與一眾前巴塞隊友合照。（國際邁亞密X）

根據賽制，常規賽排名較高的種子隊伍，能在季後賽的分區半決賽、決賽及總決賽獲主場之利，但首先國際邁亞密要先在三場兩勝制的首輪賽事中勝出。

美斯相信球隊能夠晉級，以主場之利迎戰之後三場賽事：「我們的球員能夠做到，目前已達成首個目標，我真的非常高興，現在我們要考慮下一步。」