鹿頸行山｜漫步橫七古道途經七木橋仙散石澗　巧遇大梧桐雲海美景

廣闊低壓横影響華南，今周天氣不大穩定，小組開線逆走橫七古道，如大雨可轉走鳯坑的一段海邊小徑，粉嶺站56k小巴站集合。

（出發日期：2022年9月21日）



早上天陰，搭車到粉嶺，吃過早餐往小巴站搭56K小巴入鹿頸，9時50分到達小巴總站涼亭，天氣還不錯，照原定計劃起步由開心BB茶座旁村路入陳、黃屋至公廁旁入山路，上行橫七古道途經七木橋、上、下七木橋、橫山腳上、下村，竹坑、仙散石澗，逆行衛徑至仙姑峰登山口大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，由鹿頸出發上行橫七古道👇👇👇

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休後續走八仙嶺自然徑經漁農署遊客中心出大美督，今日走約12公里，4小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，走八仙嶺自然徑出大美督👇👇👇

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行山前先了解行山禮儀：

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建議放入背囊的行山裝備：

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