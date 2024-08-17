深圳行山｜漫步羅湖正坑水碧道　「碧谷流嵐」棧道享受自然寧靜

撰文：ShenzhenStyle
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在高温的深圳夏天，跨過小溪、瀑布、棧道、山林，走到有鳥叫的地方，不用耳機也能降噪，盛夏，一起去山林撒野！

羅湖正坑水碧道位於梧桐山下，沿河而建，水清岸綠 ，是羅湖首條生態郊野型碧道 。全長約3.67km，也是一條集生態、休閒、文化於一體的新型綠道，遠離市區繁華喧鬧，適宜避暑漫步。今天，我們從本煥學院出發，穿過清澈透亮的河道，步入綠意盎然的草坪，沐浴在自然的微風中。

1. 藏在梧桐山下，小眾水上碧道

+5

羅湖正坑水碧道路況平坦，徒步的難度系數幾乎為0，一路上皆是林蔭，大人小孩走起來都毫不費力，沿途還有釣魚場、民宿、果園採摘、馬場，等個晴朗的天氣就出發吧～

2. 夏日消暑勝地，山澗瀑布棧道

「碧谷流嵐」是碧道上的一段空中棧道，繞湖而建，全長不足一公里，卻是其中最驚豔的一段。還未到棧道入口，就隱約可見那道白色的曲線，簡單乾淨的幾何形態極具美感，漂浮於山林之上，隨着溪水蜿蜒律動，如同穿梭在碧綠山谷中的白色絲帶。

簡單乾淨的幾何形態極具美感，漂浮於山林之上，隨着溪水蜿蜒律動，如同穿梭在碧綠山谷中的白色絲帶。（ShenzhenStyle提供）

景在橋中坐，人在畫中游。

站在棧道上，眺望遠方，兩邊的綠林隨風搖曳，湖面波光粼粼......遠可眺望湛藍天空與翠綠植被，近可賞蜻蜓戲水，鳥兒對唱，安靜而又美好，所有的倦意都消散不見，只剩下眼前這份大自然的生命力瀰漫。

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山泉瀑布，野趣自在

羅湖正坑水碧道有一處山澗瀑布，雖然沒有馬巒山瀑布宏大，卻很適合避暑乘涼。

瀑布自峭壁飛流直下，宛如白色的綢緞飄灑而下，水珠飛濺，觸手可及。站在瀑布一側，感受水氣親吻臉頰，或是隨意找個視角觀賞，撲面而來的清涼感讓暑氣全消了。

沿着水流前行，石頭堆疊錯落有致，溪流秘境掩映在葱蘢林木中......在這裏徒步尋覓一番，頗有些「小橋流水人家」的意境。

休閑散步，每一步都輕鬆愉悅

盛夏的山林間，彷彿有一道結界，阻隔開了外界的喧囂和燥熱，在樹蔭婆娑的山林間，聽蟬鳴鳥叫、溪水潺潺真的很愜意。

+3

3. 漫步碧道，每一處都是好風光

羅湖正坑水碧道沿途不僅有豐富的自然生態，還有一些小眾的人文藝術景點，漫遊完棧道後，不妨繼續探索這些遊玩點。

Station01：賞．竹林清風

漫步綠道，不經意間的轉角便能邂逅一片鬱鬱葱葱的竹林，無需刻意準備，就能沉浸在這片生機盎然的綠色海洋之中。起風時竹葉迎着藍天輕輕晃動，是可以治癒一整天的疲倦美好畫面。在這個竹林深處的七月，為盛夏拍一組寫真吧～

Station02：逛．徽派山水園林

綠道不遠處，隱匿着一座名為「鳳凰谷生態作物種植園」的徽派園林，它靜靜地坐落於山谷之中，不久前剛剛落成，並對公眾公益開放，免費參觀。

這座古色古香的徽派園林，以其標誌性的白牆黛瓦與精美的雕樑畫棟聞名，而那些精心佈置的盆栽，則如同珍稀的藝術品般點綴於靜謐的園林之中，呈現出一種獨特的東方美學。

Station03：逛．大望文化高地

正坑水碧道起於大望村，也連接着「大望文化高地」。這裏是藝術家的寶藏基地，也是碧道裏最有人文氣息的地段。咖啡店、貓咪、藝術品組成了藝術高地裏的慵懶生活，每到特定時間，這裏還會有來自各地的藝術家共同舉辦活動。

+2

「羅湖正坑水碧道」

路線：本煥學院—行願亭—碧谷流嵐—越橋—攏月湖—飲水思源—潺山驛站—見山入境—親水步道—榕樹廣場
交通：地鐵3號線「翠竹」站B2口，可轉公交到達
211路公交「望桐信告地路口站，步行300米
自駕/打車導航「本煥學院」或「大望文化高地」

Tips

1. 碧道非環線，起點與終點可自由選擇，由本煥學院進入離水上棧道和瀑布更近；
2. 碧道可騎行，可遛狗；
3. 沿途有咖啡廳、農家樂、民宿。

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【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】

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