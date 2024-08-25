大埔行山丨大埔墟港鐵站上大埔滘自然護理區　坳背灣坑消暑出火炭

受外圍颱風影響，周三天晴，下午天氣極端酷熱，小組安排走林徑、古道、浸下水，大埔墟港鐵站集合。

（行山日期：2024年7月24日）



早上在新達廣場吃過早餐，9點15分起步經達運路上荔枝山，荔枝山旁有路上行接山塘路，途經龍城堡至涼亭，整理一下走大松古道上大埔滘自然護理區，到達後轉入黃啡路上行經猛鬼坑接林道，在林道大休。

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休後走小徑下牛湖托，行經草山山坳過坳背灣村，在村口廢田路下坳背灣坑浸水降下溫。半子時後繼續走環山徑下山出黃竹洋，車路下行出火炭搭鐵離開，今日走12公里，4個多小時走完。

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行山前先了解行山禮儀：

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建議放入背囊的行山裝備：

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