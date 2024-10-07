WTT中國大滿貫｜馬龍決賽遭林詩棟反勝　「可以帶着微笑離開」

周日的乒乓球WTT中國大滿貫男單決賽，林詩棟在一度落後1：3情況下，反勝馬龍奪冠，連續三站比賽於男單封王。

這次賽事，或為35歲的馬龍最後一次參加國際賽，林詩棟賽後請觀眾為這名乒壇傳奇送上掌聲；「龍隊」亦大讚兩人打出一場精彩比賽：「我覺得這一刻，自己可以帶着微笑離開這個場地。」



今屆WTT中國大滿貫男單賽事，因早前世界「一哥」王楚欽在32強爆冷出局，曾引來不少關注。

這場決賽，由只有19歲的小將林詩棟，對上奧運6金得主馬龍。後者今月20日便屆36歲，近期經常被外界關注何時退役，不過他被林詩棟以11：4贏下首局後，隨即調整並以11：7、11：5及15：13連取三局。

19歲小將林詩棟（右），在決賽與馬龍（左）激戰七局，甚有「傳承一戰」之感。（新華社）

被稱為「小石頭」的林詩棟，此時卻頂住馬龍給予的壓力絕地反擊，一口氣連贏三局，以總局數4：3反勝馬龍封王，連同上月的WTT支線賽阿拉木圖站及WTT澳門冠軍賽，林詩棟已連續三站賽事奪男單冠軍。

近期王楚欽狀態低迷，屢受外界質疑及批評，林詩棟再次奪冠，被網民視為國乒男單新希望，今場比賽也頗有傳承之感。林詩棟賽後第一時間表示這是一場非常精彩的比賽，請現場觀眾為馬龍送上掌聲。

絕地反勝後，林詩棟表示馬龍在自己心中，是如神一樣的存在。（新華社）

賽前馬龍曾表示，今次WTT中國大滿貫，或許是自己最後一次參加國際賽。賽後被追問時，他回答「還是堅持這種想法」；這名國乒名將亦大讚林詩棟表現優秀：「我覺得中國隊其實還是有很多這樣年輕的優秀運動員，值得大家去關注。」

大好優秀下落敗，馬龍未有失落，而是稱讚近期冉冉冒起的新星林詩棟。（新華社）

已35歲的「龍隊」，今屆巴黎奧運沒有出戰男單項目，大有「退位」之感。他笑稱今場比賽未能奪冠，沒有視之為失敗：「可能對於20多歲的我來說，會夢想每一站比賽都以勝利者姿態站到最後，但這次我覺得我能夠站在這個舞台上參加，對於我來說就是成功。」

雖然此前曾在訪問中說過：「怎麼會有人恭喜亞軍？」不過馬龍認為今次打進決賽已是超出自己想像，也獲現場觀眾送上熱烈掌聲及歡呼：「之前比賽可能有失敗的時候，也有成功的時候，但我覺得這一刻，自己可以帶着微笑離開這個場地。」

這次賽事，或是馬龍最後一次參加國際賽。（新華社）