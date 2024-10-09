乒乓亞錦賽｜中國女團挫朝鮮有驚無險　孫穎莎首戰失利曾負2：11

在哈薩克阿斯塔納（Astana）舉行的乒乓球亞錦賽，女子團體八強，港隊及中國隊昨日（8日）都順利過關，將於今日（9日）會師四強，爭入決賽。

中國隊八強鬥朝鮮，首場爆冷，世界排名第一的孫穎莎以1：3負金琴英，其中第二局更以2：11落敗。幸好，隊友王藝迪及石洵瑤連贏兩場，加上孫穎莎在第四場及時回勇，以3：2反勝邊松景，助中國隊以場數3：1淘汰朝鮮。至於港隊在八強就相對輕鬆，杜凱琹、朱成竹及李皓晴齊奏凱，以場數3：0贏泰國。



在中國對朝鮮的女團八強，第一場由最可靠的「世一」孫穎莎披甲，而「神秘之師」朝鮮就由奧運混雙銀牌得主金琴英應戰。首局形勢緊湊，互有領先，打到「刁時」，孫穎莎贏13：11。第二局，孫穎莎陷於捱打，無法應對金琴英，曾連輸10分，以2：11落敗。在第三局，孫穎莎仍是打逆境波，未試過領先，最多落後過5分，以7：11輸多局。第四局的形勢亦相似，在奧運後連場征戰的孫穎莎可能有疲態，再輸6：11，以局數1：3落敗，中國先輸0：1。

幸好，隊友王藝迪及石洵瑤連贏兩場。王藝迪以3：1擊敗邊松景，追成1：1。接着，石洵瑤以3：2力克車秀英，為中國隊領先2：1。在第四場，孫穎莎再度登場，面對邊松景。在第一局，孫穎莎仍未恢復過來，不斷失分，先輸2：11。不過，孫穎莎在第二局終於企穩陣腳，以11：6追平。雖然她在第三局輸6：11又落後，但她連贏11：5及11：7，以3：2反勝邊松景，助中國女團以3：1反勝朝鮮，打入四強，將會面對港隊。