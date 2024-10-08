乒乓亞錦賽｜王楚欽男團不敵14歲伊朗球手　總比數反勝難阻質疑

中國乒乓球手王楚欽，雖目前為世界男單「一哥」，惟巴黎奧運及之後表現不佳，兩次32強出局，遭內地網民嘲笑「三十二郎」。

周二（8日）的乒乓球亞洲錦標賽男團賽事，中國在8強遇上伊朗，王楚欽打頭陣出戰，卻以2：3意外落敗——對手法拉吉（Faraji Benyamin）更只是一名未滿15歲的選手。



雖在巴黎奧運獲混雙及男團金牌，可繼男單32強爆冷出局後，王楚欽上月參加WTT澳門冠軍賽，在男單4強遭林詩棟淘汰，上周中國大滿貫更是再次32強出局，這名「一哥」近期狀態備受批評。

今次亞錦賽，他本還會跟林詩棟合力出戰男雙，但最後決定退賽，僅參加男單及男團賽事：「以目前我的狀態去打球，對不起國家隊的培養……希望通過單打調整自己。」

上周再在男單32強出局，讓王楚欽備受批評。（新華社）

此戰面對伊朗，他被委任率先上陣，對手法拉吉於2009年出生，12月才滿15歲，目前世界排名210，從牌面上看，應是一場實力懸殊的比賽。

然而第一局法拉吉先贏11：8，王楚欽隨即稍作調整，以11：3扳平局數後，再以11：9領先至2：1，但法拉吉在第四局發揮出色，兩人打至刁時，這名伊朗小將以13：11勝出，雙方戰成2：2。法拉之再以11：9贏得決勝局，3：2爆冷為伊朗贏下第一場。

只有14歲的法拉之，爆冷擊敗世界排名第一的王楚欽。（微博圖片）

幸得之後林詩棟以3：2擊敗世界排名51的伊朗「一哥」洛舒艾拉米安（Noshad Alamian），梁靖崑亦3：0戰勝排名574的Mohammad Mousavi Taher，助國乒將比數反超至2：1。

王楚欽在第四局再度上陣，與洛舒艾拉米安交手下，發揮反而更佳，先以11：9及11：7連贏兩局。第三局雖失4：11，但第四局再贏14-12，局數3：1勝出，中國隊亦以總比數3：1戰勝伊朗。

幸有隊友扳回劣勢，王楚欽也在之後擊敗伊朗「一哥」，助國乒晉級四強。（微博圖片）

雖然國乒有驚無險晉級，然而王楚欽首局意外不敵14歲小將，即在微博引來熱烈討論，直登熱搜首位：「法拉吉：真正強者從不抱怨環境！」、「感謝王楚欽到處為世界挖掘天才乒乓少年」、「每天認識一個外籍球手」、「小朋友馬上可以把ins介紹加上打贏世界第一」