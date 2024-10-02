乒乓球｜王楚欽中國大滿貫32強被淘汰　對手數年前撞車幾乎癱瘓

乒乓球WTT中國大滿貫，男單「一哥」王楚欽在第二輪爆冷以1：3不敵丹麥球手連特（Anders Lind），繼巴黎奧運後再次止步32強，加上早前在澳門賽4強出局，因而被內地網民取笑為「史上最差世界第一」、「三十二郎」。



王楚欽目前以7925分排在男單世界第1，今場對手連特排在第50名，積分僅有562，連「一哥」的10分1都不到。這場32強賽，連特以13：11先拔頭籌，第二局王楚欽以11：9扳平比數，但連特似乎掌握對手節奏，憑11：6、11：7再取兩局，爆冷淘汰該名中國球手晉級。

王楚欽在主場爆冷，32強便被淘汰出局。（新華社）

今屆巴黎奧運，王楚欽在男單32強意外出局，由於該場比賽前他的慣用球拍被攝影師意外踩斷，因此曾成為熱議話題。之後他多次澄清落敗與球拍無關，亦表示「身兼多項」及疲勞是主要原因。

然而奧運之後，這名24歲的中國球手仍未能找到狀態。上月的WTT澳門賽，他在4強以1：4不敵林詩棟，今次中國大滿貫又再做「三十二郎」，身為中國乒乓球男單「一哥」，王楚欽如此成績不免引來質疑及批評。

微博上不少網民為其打氣，讓他不要灰心，在雙打項目繼續加油。不過更多的，是大量網民「曲線」揶揄王楚欽：「沒關係，三十二郎已經很棒啦」、「32強拿32強算爆冷嗎？」、「32是他的幸運數字」、「對手可是巴黎奧運16強，雖敗猶榮！」、「實至名歸，32打不過16屬於正常情况」。

更有人表示，數十年以來從未見過哪名中國領軍球手如此丟臉，「好像國乒史上沒這麼差的世界第一吧？」

微博上不少人留言揶揄王楚欽。（微博截圖）

連特表示賽前便思考過如何應付今場比賽：「我知道不可能在相持或旋轉上擊敗他。我唯一的機會就是打出很多旋轉，期待他對此有些困難。第一局我就是這樣贏的，第二局我也有機會。」

連特數年曾遇上嚴重車禍，幾乎無法再步行。（新華社）

這名丹麥球手，數年前曾因嚴重車禍而有兩條脊椎斷裂，連步行也成問題，可能要在輪椅上度過餘生。不過之後連特全心復健，最終回到乒乓球場，還入選國家隊出戰2021歐錦團體賽，與隊友一起奪得銅牌。

「我知道贏的機會非常小，所以一開始我就全力以赴。」今場賽後，連特興奮地表示。「在我贏下第一局後，看到他發揮得比平時差了一點。他非常緊張和焦慮，這更加堅定了我能贏下比賽的信念。」

其實連特在去年的世錦賽8強，便跟王楚欽交過手，當時連特以1：4落敗。這名丹麥球手指上次交手時，便看到能夠取勝的可能性：「這也是為什麽我今天相信自己能夠勝出的重要原因。」

連特勝出後欣喜若狂。（新華社）

今次戰勝「一哥」，連特他生涯首次擊敗世界前10選手。他賽後在Instagram分享喜悅：「我真的興奮莫名。賽前我沒預期會有這樣的賽果，現在數小時過去了，我才開始慢慢接受。」

「Holy sxxt，我剛在世上最大型的比賽，在坐滿5、6000人的場地中擊敗世界第一。我感到非常高興和自豪，我肯定這場勝仗，餘生都會是我珍貴的記憶。」