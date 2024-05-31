桌球｜吳安儀揚威英國今季排名升第一　全季共摘三冠兩亞

香港「四眼Cue后」吳安儀早前揚威英國，首度在英國女子公開賽封后，亦是她職業生涯第20個冠軍。在最新的女子桌球世界排名中，吳安儀在2023/24球季的排名壓過泰國球手勒查活（Mink Nutcharut）升上第一。



吳安儀早前首度贏得英國公開賽冠軍。（World Women's Snooker Facebook）

吳安儀英國封后奪生涯第20冠 望政府重新考慮桌球未來發展

吳安儀上周出戰英國女子公開賽，過關斬將殺入決賽，再擊敗世界第一的泰國球手勒查活，首度稱霸該項賽事，生涯累積20個冠軍。

吳安儀在社交網站發限時動態公布好消息，安儀上載最新一期女子桌球排名的截圖，她在今季排名以41750分﹑壓過勒查活升上第一位，安儀接連兩個限時動態同樣加上驚訝的貼圖。

吳安儀特意在截圖中標註是今季排名（WWS One-Year Rankings），而非世界排名，即使安儀揚威英國後，世界排名依然保持在第二位，以5063分落後世界第一的勒查活。

吳安儀透過社交網站報喜。（吳安儀Instagram截圖）

世界排名VS今季排名

女子桌球世界排名採用兩年滾動制（Rolling two-year Basis），以球手兩年內最佳的14次比賽成績計算，總分再決定世界排名。以最新一期5月的世界排名，2022年的溫徹斯特公開賽的積分被今年英國公開賽取代，而該次賽事同樣由吳安儀奪冠及勒查活摘亞，換言之兩人積分保持不變。

至於今季排名，顧名思義只計算今季的積分，由去年8月的美國公開賽至早前完成的英國公開賽，吳安儀全季參加7站賽事，一共贏得3冠2亞，最差戰績也是4強。

吳安儀今季戰績



美國公開賽：亞軍

英國錦標賽：4強

澳洲公開賽：冠軍

比利時公開賽：亞軍

阿爾巴尼亞公開賽：冠軍

世界錦標賽：4強

英國公開賽：冠軍

