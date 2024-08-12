桌球｜吳安儀新球季告捷　一局不失首奪美國公開賽冠軍

「四眼Cue后」吳安儀新球季報捷，贏得美國女子桌球公開賽冠軍，報卻上屆銀牌飲恨之仇，首度稱霸這個賽事。



美國女子桌球公開賽（US Women's Open）8月10日至12日舉行，是WWS女子桌球巡迴賽2024/25球季首個比賽。世界排名第2的吳安儀在分組賽4戰全勝，不失一局首名出線8強。

吳安儀分組賽不失一局情況下晉級。（World Women’s Snooker X）

來自泰國的「世一」強敵勒查活（Mink Nutcharut）同樣於分組賽出線，卻在8強被22歲印度新星Anupama Ramachandran淘汰，無緣衛冕。

吳安儀在8強及4強繼續一局不失，分別淘汰東道主球主Frances Tso及英國的Tessa Davidson，輕鬆晉身決賽。決賽與首次打入公開錦標賽決賽的「一姐殺手」Anupama Ramachandran碰頭，吳安儀除首局贏62：40外，之後三局分別以94：0、81：23、114：22大勝對手，最後一局更打出一棒83度，以4：0直落淘汰對手，首次於這項賽事奪魁。

吳安儀獲新球季首個冠軍。（World Women’s Snooker Instagram）

上屆吳安儀在決賽不敵「世一」強敵Mink Nutcharut，今屆則在新球季先下一城，奪得生涯第21個錦標賽冠軍。

吳安儀今年已獲得澳洲公開賽、阿爾巴尼亞公開賽、英國公開賽以及美國公開賽4個冠軍，下月將出戰新球季的英國女子桌球錦標賽。