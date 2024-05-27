吳安儀英國封后奪生涯第20冠　望政府重新考慮桌球未來發展

香港「四眼Cue后」吳安儀出戰英國女子公開賽，過關斬將殺入決賽，惡鬥世界第一的泰國球手勒查活（Mink Nutcharut），並以3：1擊敗對方，首度贏得英國公開賽殊榮，同樣是吳安儀生涯第20個冠軍。

吳安儀奪冠前，港將王雨晨早前奪得職業賽資格，卡比多羅比又贏得英國公開賽冠軍。吳安儀希望以上佳績可以挽救桌球的精英項目位置，並促政府重新考慮是否剔除桌球。



吳安儀在英國公開賽過關斬將。（World Women’s Snooker Facebook）

吳安儀在英國女子公開賽16強，先以3：1淘汰泰國前世界冠軍Baipat Siripaporn，其後再以相同比數擊敗英格蘭的Tessa Davidson。吳安儀與英格蘭名將伊雲絲（Reanne Evans）爭入決賽，先失一局下連取3局反超前，並以局數4：2力克對手晉級。

吳安儀的決賽對手是世界第一﹑泰國球手勒查活，雙方今季已經是第4次碰頭，安儀錄得1勝2負。吳安儀首局打出63：1先下一城，即使隨後即被對手追成平手，安儀及後連贏3局，以4：1力挫對手，首度在英國女子公開賽封后，亦是「四眼Cue后」生涯的第20冠。

吳安儀揚威英國，今站晉級之路並不輕鬆，安儀滿意在壓力下仍可保持水準，「前幾站賽事在壓力下都發揮一般，今站心態上稍為調整，就算面對壓力都發揮出應有水平，犯錯次數都比以前少，或許與勒查活已獲得（男子）職業賽資格有關，自己都放開了懷抱，所以在決賽的表現都不錯。」

吳安儀首度贏得英國公開賽冠軍。（World Women’s Snooker Facebook）

吳安儀代桌球發聲 望改被體院降格命運：很可惜︱傑出運動員選舉

桌球項目因在2010年至2030年內未能最少參與3屆亞運或奧運，本來在去年4月開始，按照「精英體育資助制度」被政府從「A級」降格至「B級」精英項目，但在疫情及杭州亞運延期下，當局決定對體院精英項目評核限期推遲兩年，令桌球得以「續命」至2025年3月31日。

吳安儀早前在傑出運動員選舉頒獎禮上，希望政府改變主意，安儀如今都不忘再次為桌球發聲，促請政府重新考慮是否剔除桌球。「桌球近來創下不少佳績，王雨晨獲得職業賽資格﹑卡比多羅比在美式桌球英國公開賽奪冠，我希望政府與有關部門可以再考慮桌球未來的發展，並是否把桌球剔除出精英項目行列？」