何宛淇李榮傑．後奧運的我｜放棄教職與妻子同行　一承諾成就雙金

由里約的初出茅蘆、東京的失望而回、到花都的美夢成真，何宛淇終如願踏上殘奧頒獎台的最高一級。

在歷史名冊中，何宛淇是殘奧金牌得主，她總是場上的主角，在頒獎台上，獲金牌還有她的身邊的好拍檔兼丈夫李榮傑（Jet）。硬地滾球場上，宛淇是眼睛與大腦，作為管道助理員的Jet就是她的手、腳，為拍檔打出理想的球，兩人缺一不可。

兩人除了在今夏的巴黎殘奧帶走兩面金牌，同時留下甜蜜無比的「世紀一吻」，今屆殘奧「名場面」之一。為了這一吻，身兼多職的李榮傑籌備了足足3年，「原本上屆只要有牌就錫落去」，他連原本的教職都辭去，全力與妻子兼好拍檔追逐獎牌夢，就是因為二人一個承諾。

「場上宛淇永遠是主角，而我的職責就是要令宛淇繼續發熱發亮，我十分享受這個角色。」

攝影：楊宇翹



【編按】「後奧運的我」系列，逢周三推出。或許你已忘掉他和她的名字，他們在2024盛夏的經歷，卻已成為最美麗的香港歷史。



何宛淇與李榮傑。（楊宇翹攝）

李榮傑與何宛淇的故事從13年前說起，Jet在特殊學校的硬地滾球活動擔任義工而認識宛淇，兩人其後合作成為拍檔，更發展為情侶，今年初步入教堂，結為夫婦。這對新婚夫婦，今夏來到浪漫見稱的花都巴黎，並非渡蜜月，而是第三度征戰殘奧，他們再添一個身份——奧運金牌組合。

咖啡店是倆口子的拍拖勝地，訪問當日特意相約在咖啡店，一邊嚐着咖啡，一邊回味他們的巴黎殘奧。甫來到咖啡店，Jet為宛淇移開椅子，再調整輪椅上的手把，熟練得就像場上放置管道一樣。

何宛淇與李榮傑在咖啡店分享着巴黎殘奧的經歷。（楊宇翹攝）

巴黎殘奧出戰硬地滾球BC3級別的何宛淇，需要以管道發球，身為管道助理員的李榮傑，主要工作就是按指令做事，看似輕鬆，當然並非外界預想般簡單。

「其實枝管重30公斤....」Jet說得輕鬆，我卻被這個數字震懾着，30公斤，等同大家在日本「血拼」後回港的行李廂一樣重。看似輕鬆的舉動，其實並非手板眼見，「每場波都好忙，每場打4局，各方每局有6分鐘，這6分鐘內要完成所有事情，從瞄準﹑調整管道﹑發球，連運動員前往場區觀察也計算在內。局與局之間又只得1分鐘收拾，然後再將用過的球變回圓形，所以為何我每次都很快手地放置好所有位置。」

從電視直播中看到的南巴黎體育館，場地有藍有紫，十分怡人，實在是暗藏危機，「好像高爾夫球的果嶺一樣有高低起伏」，宛淇說，她只能透過開賽前兩分鐘的準備時間來熟習，而李榮傑在賽事途中必須背對場區，並不能以說話或口形溝通，以確保所有決定也是出自運動員。當Jet收到指令後，他便熟練地把管道變形再組裝，調較管道的高度、角度，再把球放在管道上，完美執行着宛淇的指令，全靠兩人多年建立的默契。

作為管道助理員的Jet，每次都完美並迅速地執行宛淇的指令。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

Jet與宛淇合作多年，就算看不到場區，從宛淇的說話大概得知場上形勢，打什麼戰術都可以感受到，今屆巴黎殘奧個人賽四強時，他卻看到另一面的宛淇，「人家叫她做『冷面球后』，我無見過她邊打邊笑，然後突然間又哭了！」

一直以頒獎台為目標的宛淇，巴黎殘奧順利出線，卻遇上全亞洲對手的線路，她心知不妙，是最難啃的一條線，每場都是「五五波」。何宛淇八強惡鬥泰國球手，中段一度落後，幸好依然捱得過去，個人賽首度闖入四強。

何宛淇在四強一度與韓國球手姜善熙打成1：1，最後兩局拿下3分，順利晉級決賽，穩佔頒獎台其中一席。苦等8年，比賽途中感到與獎牌愈走愈近，宛淇當然心情激動，「當刻既感動又激動，付出多年終有成果，忍不住喜悅的眼淚」。

三戰殘奧，何宛淇終在個人賽躋身頒獎台。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

無論是里約的初出茅蘆，還是東京的失望而回，直至巴黎的夢想成真，Jet一直陪伴在宛淇身邊，全憑當日的承諾走過來。

里約殘奧是何宛淇首度征奧，同時寫下歷史，成為史上首名參加硬地滾球BC3組別的港將，惜在八強止步。兩人完成賽事後乘坐巴士返回選手村的途中，宛淇已經哭成淚人，當時的Jet一邊安慰，一邊許下承諾，「哭完要重新出發，這條路注定不易行，我應承你，我會帶你上頒獎台。」

李榮傑決心於東京殘奧兌現里約的「巴士宣言」，殘奧前夕，宛淇愈戰愈勇，奪下多個國際賽冠軍，卻偏偏碰上世紀疫情，打亂部署，宛淇在延後一年的東京殘奧個人賽意外分組賽止步，雙人賽卻在銅牌戰憾負，獎牌夢再度落空。

「唔緊要，我會繼續陪你（宛淇）打，直到你拿到獎牌為止。」李榮傑在東京有明體操競技場許下另一承諾。

希望愈大，失望愈大，宛淇與Jet曾陷入信心危機，東京殘奧同時讓他們成長，引導他們回歸基本步，好好專注在場上的每一球。

原本以頒獎台為目標，惜在東京殘奧個人賽意外分組賽止步。（Instagram截圖）

無論高山或低谷，Jet還是陪伴在宛淇的身邊。（楊宇翹攝）

原本是小學教師的Jet，多年來兼顧教職與硬地滾球，日常過着「朝7晚12」的生活，分身不暇。為了與宛淇一同追逐獎牌夢，Jet在疫情期間決定辭去教職，就算受到不少其他聲音的非議，但他依然堅持。宛淇認為Jet辭去教職是今屆的關鍵之一，「兩屆殘奧之間只得3年，其中一年因疫情而無法四出征戰，我們需要爭分追回之前失去的分數，若他（李榮傑）不辭職或許連殘奧資格都沒有。」

「一場一場清咗佢，就會有閃燯燯㗎喇」，就如港隊總教練郭克強所言，何宛淇在單人賽決賽力克澳洲選手李臣（Jamieson Leeson），三戰殘奧終獲金牌，宛淇其後乘勢與謝德樺出戰雙人賽，過關斬將躋身決賽，更驚喜地擊敗韓國組合，一口氣連奪兩金，成為巴黎殘奧的大贏家。

何宛淇及謝德樺在巴黎殘奧硬地滾球BC3級混合雙人賽為港隊贏得金牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

李榮傑與何宛淇今屆如願摘下雙金。（楊宇翹攝）

這對硬滾夫婦在花都除了帶走兩面金牌，還有一張停留在兩人最甜蜜一刻的親吻合照，「本身諗住東京有獎就錫落去」，Jet笑說，身旁的宛淇尷尬地說出：「咩事呀！」原來這一吻足足等了3年。

何宛淇奪金一刻獲丈夫管道助理員兼教練李榮傑陪吻賀。（中國香港殘疾人奧委會提供）

何宛淇是運動員，是場上的主角，Jet卻是背後的無名英雄，無論是場內或場外，同樣為宛淇處理一切，Jet毫不介意，更十分享受這角色，「不是每個人都要做主角，宛淇在場上永遠都是主角，而我的職責就是要令宛淇繼續發熱發亮。」

Jet在頒獎台上同獲殘奧金牌，與妻子一同領獎，足證他的重要性。身兼管道助理員、教練、丈夫、經理人等多個職位的Jet，謙稱每個角色都是學習中，而最享受的是一生一世的角色，「我最享受做何宛淇老公，我和宛淇走在一起已經不容易，在這段同行的關係中，讓我學習到如何去愛，而丈夫這身份最能夠確定大家的關係。」

多重身份的Jet，不介意在宛淇背後默默付出。（楊宇翹攝）

無論是高山或低谷，宛淇與Jet也是憑承諾一同走過，「承諾是出於人與人之間的信任，我與宛淇的關係很特殊，互相有不同的身份，總有意見不同的時候，我們也坦誠面對，因為大家的目標一樣。因為承諾，我們踏上頒獎台、步入禮堂，同時證明健全與傷殘人士都可以一齊相處，不分你我，這就是我們就想帶出的信息。」

Jet是妻子的專屬攝影師。（楊宇翹攝）

「係咪好感動？」我笑問宛淇。

每當Jet談及與宛淇的故事時，他總是滔滔不絕，作為故事主角之一的宛淇卻打趣地抱怨道：「他（Jet）好長氣，好像教書一樣，一講就停不了。」身邊的Jet同樣附和着妻子，他笑言職業病改不了，有時連自己都忍受不了。

「不過我真係覺得好感動！」Jet笑說，相信要他重覆更多次，他依然被自己的故事感動，宛淇還是在身邊聆聽着。

何宛淇。（楊宇翹攝）

何宛淇三戰殘奧終獲雙金，背後的丈夫同樣是居功至偉。（楊宇翹攝）

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