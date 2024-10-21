英超｜利物浦2：1車路士四連勝續居榜首　沙拿一傳一射做功臣

利物浦在周日英超壓軸登場，主場硬撼車路士，紅軍球星沙拿貢獻一傳一射，帶領利物浦以2：1力克車路士，取得四連勝，以一分之差續居聯賽榜首。



沙拿12碼得手為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

曼城僅僅絕殺狼隊後，利物浦緊接登場，在晏菲路迎戰車路士，開賽初段即有爭議。祖奧高祖達走位接應隊友長傳反擊，車路士中堅艾達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）阻止對方去路，從後用手攬跌祖達，艾達拉比奧約當時是門將以外的最後防守球員，但執法球證布克斯只是以黃牌警告。

居迪斯鍾斯中段博得高維爾禁區內犯規，球證直指12碼，沙拿操刀一射中鵠，29分鐘先開紀錄。上半場補時階段，車路士門將山齊士上前封位，居迪斯鍾斯被撞跌，球證再吹12碼，其後翻查VAR後推翻判決。

換邊初段，尼高拉斯積遜單刀建功，原本判越位在先，VAR翻查後再推翻，入球成立，車路士在追平3分鐘後，居迪斯鍾斯入楔接應沙拿傳中，近門射成2：1，最終紅軍力克車路士，自上月中意外不敵諾定咸森林後，聯賽取得四連勝﹑各大賽事的七連勝。利物浦以21分穩居榜首；車路士則以14分排第6。