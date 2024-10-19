英超｜熱刺主場4：1反勝韋斯咸　古杜斯上半場建功末段被逐

熱刺在國際賽前夕在英超領先兩球下倒輸白禮頓，今仗主場上演「倫敦打吡」鬥韋斯咸，熱刺上半場先失一球，再在後段追成平手，換邊後再爆發，初段7分鐘內連轟3球，反勝韋斯咸全取3分。



熱刺上半場主導戰局，合共錄得12次攻門，卻是先失守的一方，熱刺在後防遲遲未能解圍，查洛保雲右路傳中，古杜斯撞射破網，18分鐘先開紀錄。熱刺逐漸取回優勢，韋斯咸中場附近被搶斷，占士麥迪臣隨即策動反擊，古路施夫斯基右路接應，再切入大位起腳，皮球連中兩柱入網，36分鐘追成1：1平手。

古杜斯撞射得手，韋斯咸14分鐘先開紀錄。（路透社）

熱刺主帥普斯迪高古半場果斷作出換人，柏比沙亞（Pape Matar Sarr）取代麥迪臣，熱刺積極搶攻，比蘇馬接應烏多基（Destiny Udogie）的回傳撞射破網，53分鐘反超前。孫興慜右路入楔，接應古路施夫斯基的傳送，左腳起腳稍欠力量，卻造成韋斯咸門將艾路拿的烏龍球。

「槌仔幫」不足3分鐘內連失兩球，大軍壓前希望收復失地，惟後防暴露更多空位，被熱刺反擊再添紀錄，熱刺隊長孫興慜左路殺入禁區，連番插花後起腳破網，熱刺短短7分鐘連轟三球，60分鐘射成4：1。

孫興慜建功，熱刺4：1反先韋斯咸。（路透社）

熱刺在下半場開賽15分鐘先拉開3球領先，孫興慜70分鐘退下火線。韋斯咸的入球功臣古杜斯末段與雲迪雲有爭執，再因講手而領第二面黃牌被逐，結果熱刺4：1反勝韋斯咸，並以13分升上英超第6位。