英超｜曼聯終止三場不勝走勢　凱倫加拿祖各建一功反挫賓福特

曼聯連續三輪英超「食白果」，今仗在奧脫福主場應戰賓福特，力爭終止聯賽三場不勝的走勢。曼聯在上半場末段角球失守，換邊後由加拿祖與凱倫各建一功，結果以2：1反勝賓福特，終止不勝走勢。



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自上月中三球淨勝修咸頓後，曼聯連續三場英超無入球，僅取兩和一負的不勝戰績，紅魔鬼依然留在下半版，主帥坦赫格的帥位的去留存疑。

曼聯繼續沿用4-2-3-1陣式，馬菲斯迪歷特與伊雲斯扼守中路，利辛度馬天尼斯今仗串演左閘，隊長般奴費南迪斯﹑拉舒福特﹑加拿祖配合前線掛帥的凱倫。

今仗取代受傷的哈利馬古尼擔任中堅的迪歷特，爭球時被對方的舒夏迪（Kevin Schade）膝撞至流血，治理後繼續上場，但迪歷特的傷口在上半場補時階段再度血流披面，再度需要離場治理，當時正好是賓福特的角球攻勢，賓諾克（Ethan Pinnock）接應頭槌建功領先。在場邊的曼聯將帥連番投訴，主帥坦赫格更加領黃。

迪歷特上半場末段因頭部流血離場，賓福特最後一擊角球建功。（Getty Images）

迪歷特離場後失波，曼聯將帥向球證投訴，主帥坦赫格更加領黃。（路透社）

曼聯對上一次在聯賽連續四輪無進賬，已經要數到1989年，曼聯在換邊後僅90秒便終止這個尷尬的紀錄，拉舒福特右路傳中，遠柱的加拿祖第一時間掃把腳撞射破網，取得317分鐘以來的首個英超入球，同時追成1：1。

下半場僅90秒，加拿祖撞射即追平。（路透社）

賓福特在後場被曼聯緊迫下傳失球，般奴巧妙的後腳傳給凱倫，這名丹麥前鋒乖巧的挑射建功，62分鐘為曼聯攻入反先的入球，亦是凱倫今季首個聯賽入球。曼聯以2：1反勝賓福特，終止三場不勝走勢。