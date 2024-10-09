英超｜傳曼聯七小時會議談坦赫格去留　英媒：沒有消息就是好消息

曼聯戰績不佳，領隊坦赫格（Erik Ten Hag）去留，成現時歐洲足壇最矚目焦點之一。曼聯與英力士集團高層周二（8日）召開會議，英國權威媒體《天空體育》報道指，經過7小時討論後，坦赫格帥位暫時安全。



報道指出席今次會議的高層，包括新舊班主拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）、祖爾格拉沙（Joel Glazer），以及新任體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）、行政總裁巴拉達（Omar Berrada）等。

雖受到多間英國媒體關注，不過《天空體育》首席記者Kaveh Solhekol指，曼聯內部只將今次視為例行會議，除坦赫格的未來外，還討論了重建奧脫福球場、商業贊助等議題。

報道指曼聯今次長時間會議，除討論坦赫格去留外，還有重建奧脫福球場等。（Getty Images）

報道指這個被外界視為決定坦赫格未來的會議，從當地早上9時30分開始，直至下午4時45分，拉傑夫旗下英力士集團（INEOS）CEO Jean-Claude Blanc是首名離開的人，之後拉傑夫亦從後門離去，現場一眾記者相信會議至此結束。

Kaveh Solhekol表示，若曼聯決定辭退坦帥，媒體也不會在第一時間被告知，但此刻他得到的消息是一切如常：「目前對坦赫格來說，沒有消息就是好消息。 」

進入國際賽期，各項賽事已連續5場不勝的曼聯，下場賽事會是10月19日主場迎戰賓福特，這10日時間正好可讓坦帥喘一口氣，同時思考如何改善球隊表現，現時他們7戰得8分，僅排在英超第14位。

《天空體育》指，坦赫格帥位暫時安全。（路透社）

上周五歐霸面對波圖，曼聯幾乎落敗，今季不受重用的哈利馬古尼（Harry Maguire）「用表現說話」，拯救曼聯及坦帥於水火之中。不過他周日對阿士東維拉一役，因小腿受傷而退下火線，周二在社交媒體表示會因此缺陣數周，稱會在之後強勢歸來。