英超︱曼城作客狼隊陷苦戰　史東斯再做福將補時奠勝

英超周日早場，曼城作客今季未嚐一勝的狼隊，出乎意料地受到考驗。開賽初段率先失守，全靠守將加華度爾一記遠射半場前扳平。

然而下半場曼城在絕對優勢下遲遲未能取得入球，正當以為今季第三度失分之際，補時5分鐘一次角球機會，中堅史東斯頭槌頂入，曼城終以2：1險勝狼隊全取3分，以20分升上榜首。原為榜首的利物浦，今夜11時30分大戰車路士。



史東斯再次在補時為曼城奠勝。（路透社）

曼城與狼隊陣中都擁有一位挪威國腳前鋒，人人都識曼城的夏蘭特，今仗演出身價的卻是狼隊的拿臣（Jørgen Strand Larsen）。論名氣，跟夏蘭特同年出生的拿臣當然遠遠不及對方，不過今仗他把握機會，7分鐘已為狼隊先開紀錄。

今場狼隊踢得被動，全場控球比率只得22%，攻勢寥寥，僅有3次射門，2次中框，但就是能夠把握僅有機會。施美度一次精彩右路傳中，史東斯未能看管伏兵遠柱的拿臣，被對方冷靜射成1：0。

曼城落後下不慌不忙，單是上半場便在狼隊的後半場作出278次傳送，33分鐘守將加華度爾在禁區外左路施展遠射，為曼城扳平1：1。

半場雙方踢成1：1，下半場曼城維持優勢，卻未能再添紀錄，狼隊門將沙亞（José Sá）表現出色。可是到捱到補時還是要失守，曼城第22次射門終有回報，科頓開出角球，中堅史東斯如飛將軍在人叢中施展頭槌破網，曼城在補時5分鐘2：1反超前狼隊，並維持勝果至完場。