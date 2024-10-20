英超｜曼聯破入球荒反勝賓福特　將帥談「不公判決」觸發怒火

曼聯周六（19日）在英超主場對賓福特，上半場補時階段先失一球之下，下半場連入兩球反勝。入球功臣之一的加拿祖坦言，失球時的情況令全隊都非常憤怒，燃起反勝的決心；賽前盛傳帥位陷危機的坦赫格則指出，勝仗顯示出曼聯的團結。



曼聯對賓福特一戰，上半場末段出現爭議判決，馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）與對手球員賓諾克（Ethan Pinnock）碰撞後頭部受傷流血，事後已兩度離場接受治療及包紮，到上半場補時階段，他的傷口再次淌血，球證指令他必須離場清理，惟當時賓福特正好獲得角球，結果曼聯在迪歷特短暫離場之際失球，令「紅魔鬼」上下都勃然大怒，主帥坦赫格和助教雲尼斯杜萊也不禁激動地向裁判理論，結果雙雙遭黃牌警告。

迪列特在關鍵時刻被要求離場治療，曼聯將帥都激動地投訴。（路透社）

不過曼聯換邊後立刻由加拿祖（Alejandro Garnacho）追平，加上凱倫（Rasmus Hojlund）攻入個人今季第一個英超入球，終以2:1反勝。

加拿祖賽後接受曼聯官方訪問時，坦言認為上半場的判決不公，「我覺得我們上半場踢得很好，雖然落後0：1，但整體來說表現很好。上半場結束後我們很憤怒，因為我們有一段短時間要以十人應戰，但我們的心理質素很好，最終反敗為勝。」

加拿祖透露，上半場結束後，曼聯全軍都相當憤怒。（路透社）

曼聯主帥坦赫格則直指迪列特被逼暫時離場的判決「不公義」：「下半場我們展現了團結的心，也表現出決心，才攻入兩個漂亮的入球……這兩個入球都相當高質，季初我們表現不差，卻一直無法取得入球。」

曼聯此前連續3場英超未能取得入球，今仗終於連入兩球，總算中止了入球荒，不過坦帥也強調，對曼聯來說這未必能成為轉捩點，「這僅僅是一場勝仗，壓力必然會繼續存在，我們每場都要贏。」