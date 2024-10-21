F1美國站｜韋斯達賓諾里斯大鬥法惹爭議　法拉利受惠包辦冠﹑亞軍

法拉利車隊是今年F1美國站的大贏家，陸克萊與辛斯包辦冠﹑亞軍，但美洲賽道的焦點卻落在後方的韋斯達賓與諾里斯身上，這兩名仍在爭逐世界冠軍的車手，由頭鬥到尾，今站兩次雙雙離開賽道，雖然諾里斯以第三衝線，但大會指他在超越「韋少」時犯規，被罰加五秒，最終將季軍拱手相讓。



F1賽季進入最後直路，今周在美國德州的美洲賽道（Circuit of the Americas，簡稱COTA）上演一連四站的美洲分站。麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）要初嘗世界冠軍滋味，先要追回與韋斯達賓（Max Verstappen）的52分差距，連同美國站有6站機會。

諾里斯與韋斯達賓在美國站再排第一﹑二位起步，兩人注定再有龍爭虎鬥。諾里斯今站曾取得前5次頭位起步，卻只得一次成功笑到最後，今站再度在頭位出發，這名麥拿侖車手再一次在一號彎失去領先位置。

甫起步，韋斯達賓嘗試在內檔進攻，諾里斯移近左面防守，兩人各不相讓，延遲入彎，結果一同錯過最佳的入彎時機，雙雙離開賽道範圍，緊隨的兩架法拉利後方立即趁機進攻，陸克萊殺上頭位，韋斯達賓跌落第二，辛斯升上第三，諾里斯則在第四位。

辛斯其後積極進攻，雖未能取得位置，法拉利以維修站戰術戰勝紅牛，提早召辛斯入站換胎，再在賽道做出較快的時間，完成換胎的韋斯達賓返回賽道時已經失去第二位。「躍馬」雙雄後段拉開明顯優勢，最終以冠﹑亞軍姿態衝線，繼今年的澳洲站後再度「包Q」，成為美國站的大贏家。