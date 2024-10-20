英國單車之神自揭患末期癌症　奧運6金得主只餘2至4年壽命

英國「單車之神」賀爾（Chris Hoy）公開自己患上末期癌症，他接受英國《周日泰晤士報》訪問時稱，醫生告訴他只餘下2至4年壽命。這位6面奧運金牌得主在單車界享負盛名，也是英國體育界的超級巨星，48歲的他與太太 Sarra育有一對年幼子女。



英國「單車之神」賀爾（Chris Hoy）公開自己患上末期癌症。（Getty Images）

賀爾是英國的短途單車之王，2004至2012年間在奧運場地單車賽共獲6金1銀，包括2012倫敦奧運主場出戰獲得雙金，並曾11次稱霸世錦賽。他在2013年退役，近年常為媒體擔任單車賽事專家評述。

賀爾在訪問中稱，他得悉自己患上未期癌症已有一年時間，去年他因肩膊痛楚而進行例行掃描，當時他以為在健身室舉重時受傷，不料發現肩膊有腫瘤，而且盤骨、臀部、脊骨和肋骨同樣有腫瘤。他的原發腫瘤在前列腺，之後擴散至骨骼。

賀爾退役多年，國家英雄地位不變。（Getty Images）

他得知確診消息時，太太Sarra在他身旁，一對子女Callum和Chloe分別只得9歲和6歲。面對沉重打擊，賀爾坦然以對，「無論感覺多麼不自然，那也是自然的一部分。我們全部都會出生和死亡，這只是過程的一部分。」

如此噩耗下賀爾仍自覺幸運，「我必須提醒自己，幸運地有藥物幫助我盡量持續地對抗它。」他續稱，「坦白說，大部分時間我都相當正面，我有真正的快樂。這較奧運更重大、較任何事情更重大，這是關於欣賞生命和尋找快樂。」

今年巴黎奧運賀爾也有亮相為賽事揭幕。（Getty Images）

他患癌的報道刊登後，賀爾在Instagram出文稱，「你或許會在今個周末一些文章看到關於我健康的新聞，我只想向你們保證我感覺健康、強壯和正面，也為所有給我和家人的愛與支持感到非常感動。繼續前行！」