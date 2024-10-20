游泳世界盃中國蛙王出軌醜聞後強勢回歸　麥世霆高手林立下破港績

游泳世界盃中國上海站，最受注目的泳手無疑是早前受疑似召妓醜聞纏身的「中國蛙王」覃海洋。中國泳將因禁藥風波在巴黎奧運備受注目，背負期望的覃海洋受傷患困擾未能發揮最佳水平，在100米及200米蛙泳決賽均失諸交臂，未獲任何獎牌，10月7日更被疑似是他未婚妻的微博帳號以長文控訴孕期內出軌等種種劣行。

醜聞爆出後僅兩星期主場出戰游泳世界盃，覃海洋似乎未受風波影響，先後在50米及100米蛙泳打破亞洲紀錄奪金，周日強勢出戰200蛙決賽也在大部分時間領放，終獲銀牌。同場出戰的香港小將麥世霆寫下突破，刷新港績並取得世錦賽入場券。



游泳世界盃上海站，中國蛙王覃海洋在嫖妓醜聞後強勢回歸。（Getty Images）

奧運失利後驚爆出軌醜聞

25歲的覃海洋去年在游泳世錦賽一舉奪得男子50米、100米及200米蛙泳金牌，並且為目前200米蛙泳世界紀錄保持者。作為中國游泳隊的奧運獎牌希望，他在巴黎奧運個人項目表現不似預期，未獲任何獎牌，僅靠兩項接力賽獲一金一銀。

他在奧運前已表示過去一年受盡傷患困擾，低潮之中靜待重新出發，不料10月7日被疑為他未婚妻微博帳號「幸福烤冷面攤主」以長文怒轟：「只是想說這六年分分合合積攢的一些問題，積攢下來實在沒辦法得以解決，也不想再去容忍一點。本想着給你留點臉面，但是你的逃避態度，實在讓我覺得真真切切的愛錯了人。」文中怒轟覃海洋出軌（甚至在女方懷孕期間出軌）、與粉絲、花式游泳隊員、交友App上的人有不雅聊天、作為軍人期間「pc（料嫖娼拼音）」，並直指覃海洋一直在花她的錢，帖文一出旋即震撼網絡，亦讓覃海洋向來健康正面的形象一夜盡碎。

網上流傳覃海洋（右四）與未婚妻（右三）的合照。（微博圖片）

游泳世界盃上海站強勢回歸

醜聞爆出後不足兩星期，迎來主場出戰的短池游泳世界盃上海站賽事，覃海洋沒有選擇避戰，更以表現證明已重返高峰——周五先在100米蛙泳決賽以55.73秒創下新亞洲紀錄奪金，繼而在周六晚的50米蛙泳決賽游出25.38秒，以另一個新亞洲紀錄再奪一金。

不過100米初賽前發生一段小插曲，不少觀眾為他打氣，大叫「覃海洋加油」，同時現場有女聲高呼「覃海洋還錢」，一度令在場群眾起哄，大會不得不多次促請觀眾保持安靜。覃海洋未受事件影響，以小組首名成績入決賽，最終亦奪金而回。

疑似覃海洋未婚妻在微博的控訴全文。（微博截圖）

有現場觀眾高呼：「覃海洋還錢」

覃海洋在上海站頭兩日賽事連奪兩金，令周日晚的200米蛙泳決賽更受注目，尤其巴黎奧運4金得主馬爾尚亦同場作戰。覃海洋在比賽一開始已發揮驚人速度，一路領放，反觀今站連奪100米、200米及400米混合泳金牌的馬爾尚一直只守在第4、5位。然而到比賽最後75米，23歲澳洲泳手Joshua Yong施展凌厲後勁，愈戰愈勇，終以2分01.67秒率先觸池，力壓游出2分01.92秒的覃海洋奪得金牌。

馬爾尚以2分02.99秒獲第四名，賽後這位法國星將直言，早上才游畢400米混合泳決賽，連場大戰令他的身體顯然未能及時回復過來。覃海洋縱未能奪得今站第三面金牌，但在奧運低谷過後首項大賽便獲2金1銀，並收穫兩項亞洲紀錄，已屬難能可貴。200蛙決賽後他一臉笑容，顯得相當滿意，並主動向奪冠的Joshua Yong豎起姆指讚好，似乎非常欣賞對手表現，盡顯大將風度。

麥世霆在世界盃上海站200蛙決賽打破香港紀錄。（資料圖片／楊宇翹攝）

麥世霆200蛙決賽打破香港紀錄

這場高手林立的大戰之中，難得有香港泳將亮相，曾奪世青冠軍的麥世霆初賽以2分06.65秒、總成績第5名晉身決賽，他在第2線出戰，游出2分04.83秒獲得第六名，打破趙浩俊保持的2分06.46秒男子200蛙短池香港紀錄，還取得世錦賽入場券。

能與覃海洋、馬爾尚等頂尖泳手同場較技，已是極之難能可貴，在世界盃這個大舞台游出理想佳績再現突破，這位18歲小將再次寫下生涯里程碑，實在可喜可賀。