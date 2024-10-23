歐聯｜半場落後兩球　皇馬5：2反勝多蒙特

歐聯周二（10月22日）舉行第3輪賽事，上演上屆決賽翻版，由皇家馬德里主場迎戰多蒙特。皇馬在上半場落後2球下，下半場連入5球，以5：2反勝對手，其中雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）個人進帳3球。



上半場30分鐘，馬倫（Donyell Malen）接應古拉斯（Serhou Guirassy）傳球，為多蒙特先開紀錄。4分鐘後，Jamie Bynoe-Gittens在馬倫助攻下，為多蒙特拉開比數，半場領先2：0。

換邊後，皇馬急起直追。先在60分鐘，魯迪格（Antonio Rüdiger）在麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）助攻下追回一球。短短兩分鐘後，雲尼斯奧斯祖利亞建功扳平。

皇馬保持氣勢，83分鐘由盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）入球反超前，至86分鐘更由雲尼斯奧斯祖利亞梅開二度，將比數改寫成4：2。至補時3分鐘，雲尼斯奧斯祖利亞上演帽子戲法，助皇馬以5：2勝出賽事。

同日歐聯賽事結果

AC米蘭3：1布魯日

摩納哥5：1 貝爾格萊德紅星

阿仙奴1：0薩克達

阿士東維拉2：0博洛尼亞

基羅納2：0施洛雲

祖雲達斯0：1史特加

巴黎聖日耳門1：1燕豪芬

皇家馬德里5：2多蒙特

格拉茨0：2士砵亭