歐聯｜阿仙奴1：0險勝薩克達 阿士東維拉2：0贏博洛尼亞
撰文：蕭通
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歐聯周二（10月22日）舉行第3輪賽事，阿仙奴主場以1：0險勝烏克蘭球隊薩克達。同日阿士東維拉主場以2：0擊敗博洛尼亞。
阿仙奴對陣薩克達的賽事，於上半場29分鐘，阿仙奴因對手門將烏龍球，半場領先1：0。下半場77分鐘，杜沙特（Leandro Trossard）操刀12碼但被撲出。兩隊至完場未能改寫比數，阿仙奴以1：0險勝對手。
阿士東維拉對陣博洛尼亞的賽事，兩軍在上半場互交白卷。換邊後，約翰麥甘尼（John McGinn）於55分鐘為維拉建功打破僵局。至64分鐘，杜倫（Jhon Duran）接應羅傑斯（Morgan Rogers）傳球，將優勢擴大至2：0。
同日歐聯賽事結果
AC米蘭3：1布魯日
摩納哥5：1 貝爾格萊德紅星
阿仙奴1：0薩克達
阿士東維拉2：0博洛尼亞
基羅納2：0施洛雲
祖雲達斯0：1史特加
巴黎聖日耳門1：1燕豪芬
皇家馬德里5：2多蒙特
格拉茨0：2士砵亭
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