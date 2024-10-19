道奇前排看大谷翔平門票炒至20萬港元　運動盛事最高入場費全面睇

香港提倡「盛事經濟」，年初美斯訪港踢表演賽，票價一度引起熱議。但大家有沒有想過，到現場看一次頂級運動員作賽，票格是多少？

美國職業棒球大聯盟（MLB）即將進入世界大賽（World Series，即總決賽），日本球星大谷翔平效力的道奇有望晉級，該球隊日前預售晉級後門票，甫發售便被搶購一空，5.6萬個座位一票難求，之後在二手門票網站的高昂價格，隨即成為熱話。



大谷翔平加盟洛杉磯道奇後首季，一嘗季後賽滋味之餘，更有望打入世界大賽爭冠。周六（19日），道奇雖以6：12不敵紐約大都會，但場數仍以3：2領先，前路仍然樂觀。

大谷翔平投打雙絕，今季即使因傷沒有投球，但「全壘打+盜壘」達到「54+59」，大受全球球迷歡迎。那麼如果道奇晉級世界大賽，想到現場欣賞大谷球技，要花費多少呢？

道奇今天不敵大都會，未能提前鎖定世界大賽席位。（路透社）

道奇日前已在官網預售世界大賽前4場的主場門票。《洛杉磯時報》指，票價由800美元（約6200港元）起跳，即使事前沒有正式宣布，但甫發售後即被搶購一空。官網則提供售票網站SeatGeek連結，該平台以二手方式購買，價格因市場供求而變動。

仍未晉級，道奇便已預售世界大賽的主場門票。（道奇官網截圖）

SeatGeek有不少座位可供選購，以主場Game 1為例，最低售價門票為本壘右後方的「山頂位」，標價1096美元（約8500港元）；最貴則是在道奇後備席後方的前排座位，盛惠25979美元（約20.2萬港元）。道奇會方補充，若最終未能晉級，所有款項會全數退回。

最高層座位價格大多低於1500美金。（SeatGeek網站截圖）

目前最貴門票，是在道奇後備席後方的前排座位，售價近2.6萬美元。（SeatGeek網站截圖）

若道奇真能晉級7場4勝的世界大賽，相信「叫糊」場次的票價又會水漲船高。不過這裏先不探討假設性問題，我們來看看其他體育盛事的高價門票，與這場球賽相比如何。

足球是世界上最受歡迎運動，說到每年最高水平賽事，歐聯決賽自是其中之一。歐洲足協在2023/24歐聯決賽官方定價分成四個等級，由最便宜70歐元至最貴的690歐元（約600至5800港元）。

據The Sporting News報道當時的「黃牛」情況，最低入場費為1901美元（約1.5萬港元），想要坐在溫布萊球場的SkyBox包廂觀戰，更要35357美元（約27.4萬港元）。

票務網站SeatPick已開始售賣2024/25歐聯決賽門票，暫時最貴的非包廂座位售價9000歐元（約7.6萬港元），中層的「商務VIP座位」則售1.24萬至2.75萬歐元（約10.5萬至23.2萬港元）。

上季歐聯決賽的非包廂座位有多貴或難以考證，但今季最貴已賣到9000歐元。（SeatPick網站截圖）

若以港人較熟悉的英超為例，2025年1月阿仙奴將在主場迎戰曼城，據票務網站livefootballtickets顯示，最貴非包廂門票為球員通道旁邊，售價924鎊（約9370港元），最平的山頂位則賣298鎊（約3000港元）。

曼城與阿仙奴近年屢次爭奪英超冠軍。（Getty Images）

說到足球，便不得不能提到世界盃，2022年數據已難以考證，相信美斯奪冠一役的門票價格難以想像。票務網站viagogo目前已能購買2026世界盃決賽門票，最貴的座位在後備席斜後方，標價40.56萬港元。

相信2022世界盃決賽的門票會炒得更誇張。（viagogo網站截圖）

足球以外，若以同為美式運動聯盟作比較又如何？美式足球是美國最受歡迎運動，NFL也是北美四大職業體育聯賽中最高收視，每年的超級碗（Super Bowl）都為北美盛事。

據《阿斯報》報道，2024超級碗門票最便宜的也索價3480美元（約2.7萬港元），非包廂最貴座位為22907美元（約17.8萬港元）；豪華包廂則售價250萬美元，可容納12人，即每人12.5萬美元（約97.1萬港元），非常誇張。

作為NFL年度冠軍戰，每年超級碗都是美國最矚目盛事之一。（路透社）

香港人較多接觸的NBA，亦同樣以高昂門票著稱。據《福布斯》報道，去年達拉斯獨行俠對波士頓塞爾特人的總決賽，整個系列賽平均票價達4150美元（約3.2萬港元），是史上最貴一次，此前最貴的是2019年金州勇士對多倫多速龍，平均入場費3899美元（約30000港元）。

至於最貴價格，《福布斯》指2024總決賽Game 1，有二手門票賣至49041美元（約38.1萬港元）。不過與其他賽事不同之處，是NBA前排觀眾幾乎能零距離欣賞賽事，有時候球員飛身救球，更會直接撞到你身上，你身邊也可能有不少娛樂或體育名人。

NBA的前排座位經常能賣至天價。（路透社）

今年夏天的巴黎奧運，開幕禮門票官方售價為98至3000歐元（約830至2.5萬港元），另有VIP區域門票，售2.5萬歐元（約21萬港元）。

道奇此戰門票價格水漲船高，雖然與NBA、世界盃決賽的售價仍有相當一大段距離，但對比起其他賽事及官方售價本身，已是誇張數字。由此可見大谷翔平在美國的話題性及受歡迎程度，同時也能看出不少人為了親眼觀賞心愛球星大顯身手，願意付出不少金錢。