歐聯｜維拉複製42年前戰果挫拜仁　主帥艾馬利：以八強為目標

阿士東維拉與拜仁慕尼黑上次在歐洲賽交手，已經是1982年的歐洲冠軍盃決賽（歐聯前身），相隔42年再度在歐洲頂級舞台碰頭。

作客的拜仁慕尼黑主導戰局，全場錄得17次射門﹑其中7次中目標，但全數敵不過維拉門將馬天尼斯。阿士東維拉守出個未來，主帥艾馬利末段「神換人」，換入哥倫比亞前鋒杜蘭即建奇功，以1：0取勝，歐聯兩戰兩勝，同時為維拉在歐洲賽注下強心針。



阿士東維拉對上一次參加頂級的歐洲賽，是41年前，當年還是歐聯前身歐冠盃，上季憑前四位置取得資格，重返歐聯舞台。

阿士東維拉首戰輕取年青人，次輪重回主場，面對德甲班霸拜仁慕尼黑的挑戰。兩軍對上一次在歐洲賽碰頭，是1981/82球季的歐冠盃決賽，憑韋夫（Peter Withe）一箭定江山奪冠。

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維拉球迷威廉王子亦是座上客之一。（路透社）

拜仁慕尼黑挾上輪9：2血洗薩格勒布戴拿模之氣勢造訪維拉公園，拜仁是主導戰局的一方，全場錄得7成控球率，一共17次射門，比起主隊的5次為多。拜仁前線為具威脅的，是哈利卡尼與米高奧利斯兩名前英超兵，奧利斯上半場後段一次推入大位抽射，皮球曲墮直飛死角，維拉門將馬天尼斯剛好托出底線。

阿士東維拉主帥艾馬利下半場的「神調動」收效，入替奧尼屈堅斯的哥倫比亞前鋒杜蘭（Jhon Duran）建奇功，乖巧地笠死紐亞，主隊79分鐘打破僵局。拜仁末段傾力反撲，哈利卡尼補時階段有兩次黃金機會，近射先被馬天尼斯用腳擋出，其後接應隊友傳中頭槌攻門，這名阿根廷門將反應極快再獻神救，馬天尼斯全場錄得7次撲救，為維拉力保清白之身。

維拉門將馬天尼斯表現神勇，全場錄得7次撲救，力保不失。（路透社）

杜蘭建奇功，一箭定江山為維拉奠勝。（Getty Images）

維拉1：0力克拜仁慕尼黑，巧合地複製42年前對碰的戰果，同時終止拜仁連續41場歐聯小組賽階段的不敗紀錄。

維拉公園相隔逾40年再演歐聯，維拉更取得勝利，艾馬利賽後直言是別具意義，「超過40年後再度在主場出戰歐聯，我們更加擊敗拜仁，使這個日子變得更特別，希望我們可以穩定地留在歐聯。」這場勝仗同時為維拉上下注下強心針，「我們必須繼續努力，每一場發揮出最好，也許我們有機會打入八強。」艾馬利說。

相隔42年再度在維拉公園上演歐聯，艾馬利指今場勝仗更具意義。（路透社）

表現神勇的馬天尼斯是阿士東維拉贏波功臣之一，尤其是補時連救哈利卡尼的攻門，「我了解他（哈利卡尼），他有能力把每次攻門都中目標，所以我花了不少時間訓練在移動下撲救。」馬天尼斯撲出卡尼的頭槌，正是他苦練的成果。

這名阿根廷門將與艾馬利的目標一致，「今場勝仗證明球隊的能力，亦是一場重大的勝利，我們以八強為目標。」

馬天尼斯完場前撲出哈利卡尼的頭槌。（Getty Images）