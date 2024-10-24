歐聯｜ 拉芬夏演帽子戲法 巴塞隆拿4：1贏拜仁慕尼黑
撰文：蕭通
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歐聯周三（10月23日）舉行第3輪賽事，巴塞隆拿主場對拜仁慕尼黑。兩軍此前各握3分，此仗後巴塞暫有6分，在積分榜排名第10；拜仁在連續第二場失利後，以3分排名第23位。
上半場僅1分鐘，拉芬夏（Raphinha）已在費文盧比斯（Fermin Lopez）助攻下先開紀錄。上半場10分鐘，哈利卡尼（Harry Kane）入球但被VAR裁定無效。他於18分鐘終取得入球，成功助拜仁扳平。至36分鐘，羅拔利雲利度夫斯基（Robert Lewandowski）亦在費文盧比斯助攻下建功，令巴塞再度領先。僅9分鐘後，拉芬夏梅開二度，半場巴塞領先3：1。
換邊後，拉芬夏於56分鐘接應耶馬（Lamine Yamal）傳球再下一城，將比數拉開至4：1。
同日歐聯賽事結果
阿特蘭大 ０：０ 些路迪
比斯特 1：1 利華古遜
馬德里體育會 1：3 里爾
巴塞隆拿 4：1 拜仁慕尼黑
賓菲加 1：3 飛燕諾
曼城 5：０ 布拉格斯巴達
RB萊比錫 ０：1 利物浦
薩爾斯堡 ０：2 薩格勒布戴拿模
年青人 ０：1 國際米蘭
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