歐聯｜ 拉芬夏演帽子戲法　巴塞隆拿4：1贏拜仁慕尼黑

歐聯周三（10月23日）舉行第3輪賽事，巴塞隆拿主場對拜仁慕尼黑。兩軍此前各握3分，此仗後巴塞暫有6分，在積分榜排名第10；拜仁在連續第二場失利後，以3分排名第23位。



上半場僅1分鐘，拉芬夏（Raphinha）已在費文盧比斯（Fermin Lopez）助攻下先開紀錄。上半場10分鐘，哈利卡尼（Harry Kane）入球但被VAR裁定無效。他於18分鐘終取得入球，成功助拜仁扳平。至36分鐘，羅拔利雲利度夫斯基（Robert Lewandowski）亦在費文盧比斯助攻下建功，令巴塞再度領先。僅9分鐘後，拉芬夏梅開二度，半場巴塞領先3：1。

換邊後，拉芬夏於56分鐘接應耶馬（Lamine Yamal）傳球再下一城，將比數拉開至4：1。

同日歐聯賽事結果

阿特蘭大 ０：０ 些路迪

比斯特 1：1 利華古遜

馬德里體育會 1：3 里爾

巴塞隆拿 4：1 拜仁慕尼黑

賓菲加 1：3 飛燕諾

曼城 5：０ 布拉格斯巴達

RB萊比錫 ０：1 利物浦

薩爾斯堡 ０：2 薩格勒布戴拿模

年青人 ０：1 國際米蘭