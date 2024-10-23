歐聯｜雲尼斯奧斯帽子戲法領皇馬反勝多蒙特　金球獎前壯聲勢

周中歐聯焦點大戰，皇家馬德里在主場以5：2反勝多蒙特。雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）上演帽子戲法，成為球隊反勝最大功臣，亦為爭奪即將到來的金球獎（Ballon d'Or）壯大聲勢。



皇馬主場出擊半場落後0：2

今場戲碼是上屆決賽翻版，但多蒙特在上半場便兩度攻破高圖爾斯十指關，衛冕的皇馬則似乎欠運，一次進攻連續中楣不入，進入更衣室時已0：2落後。

皇馬上半場被多蒙特先入兩球。（路透社）

雲尼斯奧斯用表現擊退質疑聲音

主場作戰的皇馬在換邊後積極反撲，由魯迪格在60分鐘揭開反勝序幕，兩分鐘後雲尼斯奧斯把握機會射入空門，將比數扳平至2：2；暫代隊長的華斯基斯，則在83分鐘射入反超前一球。

代表每年足壇個人最高榮譽的金球獎將於下周一（28日）舉行，雲尼斯奧斯被視為熱門之一，但外界對他表現存有質疑，今仗這名巴西翼鋒便用表現證明，他為何會被視為大熱人選。

第86分鐘，雲尼斯奧斯在己方半場左閘位發動反擊，他一路推進至對方禁區頂，推入大位再起腳射入遠柱，以個人能力為皇馬改寫比數至4：2。

由自己禁區K角位一路爆至對方禁區頂起腳破網，雲尼斯奧斯這記入球突顯個人能力。（Getty Images）

補時第3分鐘，他又在前場連過3名多蒙特球員，殺入禁區以左腳得分，以5：2完結皇馬在主場這場逆轉大勝。

提到這場戲劇性的反勝，雲尼斯奧斯表示感覺在主場球迷面前，一切皆有可能發生：「半場結束回到更衣室時，教練說『只要我們攻入第一球，便能反超對手』。我們都渴望反勝。」

主帥安察洛堤賽後稱讚這名巴西翼鋒：「很少能看到一名球員，在下半場有雲尼斯奧斯這樣的表現，除了入球外，他還充滿活力，更展現非凡的個人能力。」

雲尼斯奧斯當選今場最佳球員。（Getty Images）

現任皇馬企業關係總監的名宿布達堅奴（Emilio Butragueño），在球會電視台上大讚雲尼斯奧斯表現：「他攻入幾個不可思議入球，特別是他的第三球，其扭入禁區的方式、假身，都讓我想起球王比利（Pelé）。」

這名61歲的皇馬名宿續稱，雲尼斯奧斯在比賽最艱難之時挺身而出：「下周一便會公布金球獎得主，我不認為會存在太多質疑。」

金球獎得主誰屬尚未可知，但若雲尼斯奧斯最後獲獎，相信今場表現能增添一定說服力。

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