歐聯︱第四檔次維拉三連勝零失球列榜首　艾馬利：別開心太早

今季歐聯新賽制，36支球隊在「大聯賽」8場賽事爭奪16強資格，目前正進行第3輪賽事，率先取得3場勝利的球隊不是15屆冠軍皇家馬德里，也非AC米蘭或巴黎聖日耳門，而是阿士東維拉。

今輪維拉主場2：0擊敗博洛尼亞，不止3戰全勝，而且至今不失一球，在主帥艾馬利領軍下，這支昔日勁旅逐漸重拾光芒，可是這位西班牙教頭賽後保持一貫沉實作風，呼籲球迷「別要開心得太早」。



艾馬利領軍，維拉在歐聯又贏一場。（路透社）

艾馬利領第四檔次維拉創佳績

新賽制下，36支球隊分成4個檔次，每個檔次9隊，闊別歐洲賽頂級賽事41年的阿士東維拉自然被編入最低的第4檔次。賽前相信沒有太多人會對維拉抱太大期望，他們先在首輪3：0作客大勝第三檔次的年青人，次輪爆冷主場1：0擊敗最高檔次的拜仁慕尼黑，到今輪在維拉公園全場4萬多球迷見證下，憑約翰麥甘尼（John McGinn）及祖漢杜蘭（Jhon Durán）的入球，2：0在同檔次的博洛尼亞手上取得歐聯三連勝。

艾馬利帶領維拉才快將兩年，短短時間內一手把球隊從護級邊緣拯救出來，更成為英超黑馬份子，上季獲聯賽第三名取得歐聯資格，想不到今季已能在歐聯留下重要印記。歐聯聯賽排名前8位球隊可直接晉身16強，再之下的16隊要踢兩輪附加賽爭餘下8席，艾馬利說：「如果我們能維持相同表現，並從中取得分數，當然我們可以改變目標，成為頭8位球隊。」

維拉新制歐聯3連勝 皇馬曼城拜仁都做不到

艾馬利似乎不願球隊再被視為「黑馬」，而是一支實力份子，「但我想感覺到，我們是自然做出來的，而不是驚喜，因為我們真是踢得很好……我們水準穩定，取得分數，感覺舒服。」

新賽制下3連勝並非易事，至少皇馬、AC米蘭、曼城、阿仙奴、PSG、拜仁、巴塞等強隊已肯定做不到，第3輪尚有9場比賽未踢，目前只餘利物浦、賓菲加、利華古遜和比斯特4隊有機會跟維拉看齊，除維拉外，暫時只有利華古遜一隊仍未失球。艾馬利對球隊零失球感到滿足，「主要是（門將）馬天尼斯的功勞，很開心，他推動下多次保持清白之身，那同時是我們認真作戰的結果，我們踢得有組織，同時有紀律。」

維拉歐聯8支對手：

3：0 勝 年青人（第3檔次）

1：０勝 拜仁慕尼黑（第1檔次）

2：0 勝 博洛尼亞（第4檔次）

11月7日 布魯日（第2檔次）

11月28日 祖雲達斯（第2檔次）

12月11日 RB萊比錫（第1檔次）

1月22日 摩納哥（第4檔次）

1月30日 些路迪（第3檔次）



維拉在英超、歐聯雙線作戰，依然愈戰愈勇，當被問到球迷是否可以擁抱遠大夢想時，艾馬利謹慎地說別要開心得太早。然而他對球隊以至球員本身的信心顯而易見，首戰改制後的歐聯，這支英格蘭中部昔日強豪不甘只當陪跑份子。

維拉在今屆歐聯籤運不錯，第一檔次對手雖有拜仁和萊比錫，但能避過皇馬，第二檔次更有在同檔次中最被看淡的布魯日，祖雲達斯近況也只屬平平；第三檔次為年青人和些路迪，第四檔次為博洛尼亞和摩納哥。下場對布魯日如再勝一場，就算之後在祖雲達斯和萊比錫身上失分，晉級16強機會料仍高唱入雲。

艾馬利曾領西維爾和維拉利爾4奪歐霸，這位歐戰之王到底能帶維拉在歐聯走多遠，值得期待。