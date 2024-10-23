歐聯｜勤勉老將華斯基斯領皇馬大破多蒙特　眾星背後的低調英雄

跟眾多個贏波的晚上一樣，大抵賽後人們會談及雲尼斯奧斯的帽子戲法，而忘記了其實盧卡斯華斯基斯（Lucas Vázquez）射入了反勝的一球，但相信這名33歲老將從沒抱怨過在鎂光燈以外的生活，因為最重要的還是他效力了17年的皇家馬德里，在主場以5：2大破多蒙特，於今屆歐聯迎來第2場勝利。



當39歲的莫迪歷在71分鐘退下火線的時候，入替的卡馬雲加拿着隊長臂章，卻不是給麥巴比、比寧咸或雲尼斯奧斯等大牌球星，而是場上最不起眼的華斯基斯；這時，皇家馬德里於主場仍與多蒙特打成2：2平手。

上季隊長拿祖費南迪斯今夏去了沙特掘金，卻奧斯又掛靴，因此效力了皇馬13季的莫迪歷自然是隊長的必然人選，「老臣子」卡華積則是副隊長，但這名右後衛早前受重傷需長唞，因此當莫迪歷不在場上，另一個有老資歷的，就是華斯基斯。

今場比賽後段，華斯基斯戴上隊長臂章。（Getty Images）

皇馬陣中默默耕耘的「勞模」

華斯基斯16歲加入皇馬青年軍，但一直只在C隊、B隊打滾，未嘗升上一隊，2014年曾外借到愛斯賓奴一季，他季後還準備正式加盟，豈料皇馬突然啟動了回購條款，令他卒之能與眾多天王巨星並肩作戰。

皇馬人才濟濟，華斯基斯作為傳統翼鋒，雖然速度很快，盤扭技術不俗，但又怎能壓得過加里夫巴利、洛迪高等不同時代的球星搶得必然正選？還好是，無論安察洛堤還是施丹，都看中他有跑不完氣力、位置感強的特質，因此也會安排他做右閘的替工，於是乎他基本上每季就在右翼與右閘位輪更，從而保持一定上陣機會，之前9季，除了2019/20養傷長唞外，他每季都起碼上陣30場，然後為球隊捧走4個西甲冠軍及5個歐聯錦標，戰績斐然；然而，外界很少注意這個默默耕耘的「勞模」。

在西班牙大西北的加利西亞自治區中一條名叫Curtis的小村莊成長，人口只得4000，民風樸素，華斯基斯也養成當地人那種安靜、質樸、勤奮的性格，不過曾執教皇馬青年軍與B隊的名將蘇拿利則觀察到，華斯基斯還有團結隊友及勇往直前的特質。「用大聲公去表達自己，不會令你獲取什麼東西，但不代表我也會在某天（向教練）直言：『喂，我想上場比賽啊！』」華斯基斯年前接受訪問時也這樣說過。

華斯基斯16歲便加入皇馬青年軍，但早期未獲一隊機會，曾被外借至愛斯賓奴。（Getty Images）

華斯基斯的勤勞與勇氣，在今場表露無遺，於右路不斷走上走落助攻助守，到83分鐘更覷準機會右路突入禁區，並在窄位勁射遠柱破網，助皇馬反超前3：2，然後才有雲尼斯奧斯錦上添花，再入兩球，既完成個人的帽子戲法，也助皇馬以5：2反勝上屆決賽的對手多蒙特。

華斯基斯在右路建功，是皇馬今場大勝關鍵之一。（Getty Images）

來自西班牙小村莊的踏實青年

雖然今場只是暫代隊長，但華斯基斯早已牢牢記住要怎樣做好皇馬隊長，他曾憶述前兩年球隊因Covid陷入財政危機時，隊長沙治奧拉莫斯跟球會員工談過後，再跟一班隊友商量，然後球員們整體減薪20%，以保障其他員工毋須面臨裁員或減薪，「沙治奧就是我們的隊長⋯⋯皇馬是一間大球會，有很多員工，我們是一個大家庭，最重要是大家要朝着同一個方向進發」。

去季完季時，拿祖費南迪斯與華斯基斯兩名老臣子均約滿，拿祖選擇離隊，華斯基斯卻續約一年，隨着莫迪歷退居二線、卡華積又重傷，他可能有一段日子能穩穩地戴着隊長臂章。雖然沒有像雲尼斯奧斯那種超卓球技，但平凡地、安靜地、勤勉地撐起皇馬右路攻守的他，理應獲得更多的掌聲。

在星光熠熠的皇馬之中，華斯基斯相對不那麼搶眼。（Getty Images）

歐聯聯賽階段第三輪賽程

主場 比數 作客

AC米蘭 3：1 布魯日

摩納哥 5：1 貝爾格萊德紅星

阿仙奴 1：0 薩克達

阿士東維拉 2：0 博洛尼亞

基羅納 2：0 施洛雲

祖雲達斯 0：1 史特加

巴黎聖日耳門 1：1 燕豪芬

皇家馬德里 5：2 多蒙特

格拉茨 0：2 士砵亭

