歐聯｜曼城5蛋炒布拉格斯巴達 利物浦作客1：０贏萊比錫續全勝
撰文：蕭通
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歐聯周二（10月23日）舉行第3輪賽事， 曼城5：０大勝布拉格斯巴達。曼城此前兩輪一和一勝，今次賽後握有7分，在積分榜排名第3。同日另一隊英超球隊利物浦，作客以1：０擊敗RB萊比錫。利物浦3戰全勝握9分，在積分榜排名第2，僅落後於同分的阿士東維拉。
曼城對布拉格斯巴達的賽事，在上半場僅3分鐘，菲爾科頓（Phil Foden）已在艾簡治（Manuel Akanji）助攻下，為曼城先開紀錄。
換邊後僅2分鐘，尼敦阿基（Nathan Ake）曾入球但後來被VAR裁定無效。至58分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）凌空破門，擴大領先優勢。之後在馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）兩度助攻下，史東斯（John Stones）與夏蘭特分別於65及68分鐘取得入球，將比數改寫成４：０。至88分鐘，馬菲奧斯紐尼斯操刀12碼破網，曼城以5：０大勝完場。
利物浦作客對RB萊比錫的賽事，唯一入球出現在上半場27分鐘，達雲紐尼斯（Darwin Nunez） 接應沙拿（Mohamed Salah） 傳球建功，助利物浦以１：０奠定勝局。
同日歐聯賽事結果
阿特蘭大０：０些路迪
比斯特1：1利華古遜
馬德里體育會1：3里爾
巴塞隆拿4：1拜仁慕尼黑
賓菲加1：3飛燕諾
曼城5：０布拉格斯巴達
RB萊比錫０：1利物浦
薩爾斯堡０：2薩格勒布戴拿模
年青人０：1國際米蘭
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