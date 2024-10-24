歐聯｜曼城5蛋炒布拉格斯巴達　利物浦作客1：０贏萊比錫續全勝

歐聯周二（10月23日）舉行第3輪賽事， 曼城5：０大勝布拉格斯巴達。曼城此前兩輪一和一勝，今次賽後握有7分，在積分榜排名第3。同日另一隊英超球隊利物浦，作客以1：０擊敗RB萊比錫。利物浦3戰全勝握9分，在積分榜排名第2，僅落後於同分的阿士東維拉。



圖為2024年10月23日，歐聯舉行第3輪賽事，菲爾科頓（Phil Foden）在上半場先開紀錄。（Reuters）

曼城對布拉格斯巴達的賽事，在上半場僅3分鐘，菲爾科頓（Phil Foden）已在艾簡治（Manuel Akanji）助攻下，為曼城先開紀錄。

換邊後僅2分鐘，尼敦阿基（Nathan Ake）曾入球但後來被VAR裁定無效。至58分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）凌空破門，擴大領先優勢。之後在馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）兩度助攻下，史東斯（John Stones）與夏蘭特分別於65及68分鐘取得入球，將比數改寫成４：０。至88分鐘，馬菲奧斯紐尼斯操刀12碼破網，曼城以5：０大勝完場。

圖為2024年10月23日，歐聯舉行第3輪賽事，達雲紐尼斯（Darwin Nunez） 取得入球。（Getty Images）

利物浦作客對RB萊比錫的賽事，唯一入球出現在上半場27分鐘，達雲紐尼斯（Darwin Nunez） 接應沙拿（Mohamed Salah） 傳球建功，助利物浦以１：０奠定勝局。

同日歐聯賽事結果

阿特蘭大０：０些路迪

比斯特1：1利華古遜

馬德里體育會1：3里爾

巴塞隆拿4：1拜仁慕尼黑

賓菲加1：3飛燕諾

曼城5：０布拉格斯巴達

RB萊比錫０：1利物浦

薩爾斯堡０：2薩格勒布戴拿模

年青人０：1國際米蘭