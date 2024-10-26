世界中學生運動會｜港泳隊首日摘兩金兩銀 馬紫玲200自奪首冠
撰文：趙子晉
出版：更新：
世界中學生運動會在巴林上演，香港隊派員出戰游泳、田徑及定向三項目，港隊首日在游泳先奪兩金兩銀。
香港隊一共派出26人角逐世中運游泳項目，大部分來自拔萃男書院及拔萃女書院。早前港九D1學界打破女子100自學界紀錄的馬紫玲，這名女拔萃中五生在女子200米自由泳殺入決賽，並力壓巴西泳手，以2分03秒率先觸池，為港隊贏得今屆世中運首面金牌。
就讀漢鼎書院的王欣桐角逐女子400米混合泳，她在決賽以4分55.87秒次名觸池，但首先完賽的羅馬尼亞被取消資格，王欣桐遞補奪金，而林韵晴在女子50米蛙泳決賽游出33.05秒摘銀，港隊個人項目取得2金1銀。
港隊其後以「全女拔」組合出戰女子4×100米自由泳，派出馬紫玲、馬梓晴、潘樂恩和梁穎溱，在決賽游出3分52.67秒，僅次於巴西隊再添一銀。
游泳世界盃．仁川站｜何詩蓓游史上第6快時間 連續兩站200自稱霸亞太區越野錦標賽｜羅樂賢U23封王 實現賽前願望奪冠而回陳穎欣加盟WCBA廈門白鷺 成李祉均後第二人 去年曾戰亞運三人賽游泳世界盃仁川站｜何詩蓓200自第四名晉決賽 吳麗華1500自摘銀游泳世界盃仁川站｜李芯瑤50自再破青年港績 何詩蓓400自摘銀游泳世界盃仁川站｜何詩蓓400自輕鬆晉級 小將李芯瑤50自闖決賽