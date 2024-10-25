亞太區越野錦標賽｜羅樂賢U23封王　實現賽前願望奪冠而回

在韓國蔚州舉行的亞太區越野錦標賽，今日（25日）上演U23組別，香港跑手羅樂賢在15.8公里的賽事中脫穎而出，以接近3分鐘的優勢，擊敗澳洲選手，在男子U23組封王，實現賽前願望。



羅樂賢是本地跑山界的新星。（資料圖片／顏銘輝攝）

20歲越野跑新星羅樂賢極速崛起 小伙子心懷大志向：超越黃浩聰

20歲的羅樂賢（Rex）是本地跑山界別的新星，今次代表香港隊出戰亞太區越野錦標賽的U23組別，他早在賽前豪言：「我要贏！最少要頭五！」Rex指澳洲跑手是今次賽事的最大勁敵。

羅樂賢最終以1小時32分12秒率先衝過終點，以近3分鐘的優勢贏得男子U23組別的冠軍。Rex在衝終點前勝利在望，狀甚興奮，再披着香港區旗衝終點。

蔚州賽道全長15.8公里，攀升有1048米，Rex指比想像中困難，山上氣溫較冷，加上有落葉下有點易滑倒，幸好平安無事返回終點，最後落斜好在曾經試路，大概知道路線任何，最終實視賽前的願望，奪冠而回，Rex當然高興。

羅樂賢順利在U23男子組封王。（資料圖片／顏銘輝攝）

羅樂賢中一時被選入學校長跑隊，但他那時不喜歡跑步，直至中四時享受探索後山的自由，愛上跑山，自此着迷。2022年，疫情限制開始放寬，亦是羅樂賢首次參加實體山賽，在希慎港島遠足及跑步賽封王，之後屢次登上頒獎台，更曾在短途賽跑贏黃浩聰，視為跑山界的明日之星。

另外，港隊女將林天晴以2小時12分18秒衝線，僅以14秒之差不敵日本跑手，取得U23女子的季軍。

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黃浩聰（左一）率領年輕跑手出戰亞太區越野錦標賽U23賽事。（受訪者提供）

亞太區越野錦標賽U23港隊跑手成績

男子組

冠軍：羅樂賢（1小時32分12秒）

第7名：陳棹恆（1小時46秒04秒）

第8名：郭誦軒（1小時47分22秒）

第9名：黃護然（1小時51分02秒）

女子組

季軍：林天晴（2小時12分18秒）

第4名：文穎（2小時17分32秒）

第5名：李芷晴（2小時45分39秒）

第7名：胡安祈（2小時51分04秒）