游泳世界盃仁川站｜何詩蓓200自第四名晉決賽 吳麗華1500自摘銀
撰文：趙子晉
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世界泳聯游泳世界盃仁川站第二日，日前400自摘銀的何詩蓓（Siobhan）再度出擊，角逐200自初賽輕鬆晉級，而港將吳麗華則在女子1500米自由泳拿下銀牌。
電視直播：HOY TV 76台10月24至26日晚上6:30直播
何詩蓓在短池游泳世界盃仁川站首日的女子400米自由泳摘銀，今日（25日）轉戰強項200米自由泳，在初賽第二組登場的Siobhan游出1分57.68秒，以總成績第四名順利晉級，將在今晚6:30再爭金。至於日前一日兩破香港青年紀錄的15歲李芯瑤，以2分01.05秒完成賽事，總成績取得第9名，剛剛與前八的決賽席位擦身而過。
另一女將吳麗華今早出戰1500米自由泳，這名19歲的港將以16分56.15秒完賽，不敵主場的韓國泳手，取得銀牌。
游泳世界盃仁川站｜李芯瑤50自再破青年港績 何詩蓓400自摘銀
游泳世界盃仁川站10月25日港隊成績
女子1500米自由泳
吳麗華：16分56.15秒（取得銀牌）
男子50米背泳
劉紹宇：24.70秒
女子200米自由泳
李芯瑤：2分01.05秒；何詩蓓：1分57.68秒（晉級決賽）男子50米蛙泳
趙浩俊：28.18秒；李承殷：27.87秒；羅子軒：28.06秒女子50米蝶泳
陳健樂：27.49秒
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