游泳世界盃仁川站｜何詩蓓200自第四名晉決賽　吳麗華1500自摘銀

世界泳聯游泳世界盃仁川站第二日，日前400自摘銀的何詩蓓（Siobhan）再度出擊，角逐200自初賽輕鬆晉級，而港將吳麗華則在女子1500米自由泳拿下銀牌。



何詩蓓在仁川站的200自順利晉級。（Getty Images）

電視直播：HOY TV 76台10月24至26日晚上6:30直播

何詩蓓在短池游泳世界盃仁川站首日的女子400米自由泳摘銀，今日（25日）轉戰強項200米自由泳，在初賽第二組登場的Siobhan游出1分57.68秒，以總成績第四名順利晉級，將在今晚6:30再爭金。至於日前一日兩破香港青年紀錄的15歲李芯瑤，以2分01.05秒完成賽事，總成績取得第9名，剛剛與前八的決賽席位擦身而過。

另一女將吳麗華今早出戰1500米自由泳，這名19歲的港將以16分56.15秒完賽，不敵主場的韓國泳手，取得銀牌。

游泳世界盃仁川站｜李芯瑤50自再破青年港績 何詩蓓400自摘銀

吳麗華在女子1500米自由泳摘銀。（資料圖片／楊宇翹攝）

游泳世界盃仁川站10月25日港隊成績



女子1500米自由泳

吳麗華：16分56.15秒（取得銀牌）



男子50米背泳

劉紹宇：24.70秒

女子200米自由泳

李芯瑤：2分01.05秒；何詩蓓：1分57.68秒（晉級決賽）男子50米蛙泳

趙浩俊：28.18秒；李承殷：27.87秒；羅子軒：28.06秒女子50米蝶泳

陳健樂：27.49秒

