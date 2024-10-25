陳穎欣加盟WCBA廈門白鷺 成李祉均後第二人 去年曾戰亞運三人賽
撰文：高詩琦
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香港又一位女子籃球員登陸中國女子籃球聯賽（WCBA），去年代表香港出戰亞運女子三人籃球的陳穎欣，加盟去年成軍的福建廈門白鷺，成為繼李祉均後，第二名效力WCBA球隊的香港球員。
現年23歲的陳穎欣身高1.7米，司職後衛，她在大專時期代表香港理工大學，並在2023年領軍奪冠、同時獲選為MVP，同年入選亞運三人籃球女子代表隊，曾效力香港女子甲組籃球聯賽球隊安青。
福建廈門白鷺在球隊的微博發文，歡迎陳穎欣加盟球隊，並寫道：「經雙方友好協商，我俱樂部與陳穎欣就加盟福建廈門白鷺女籃事項達成一致。新賽季陳穎欣將與小白鷺們一同征戰！」
福建廈門白鷺是WCBA新球隊，在2023/24賽季才成軍，上季首次出戰，最終以第13名完成常規賽。
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