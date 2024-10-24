游泳世界盃仁川站｜何詩蓓400自輕鬆晉級 小將李芯瑤50自闖決賽
撰文：趙子晉
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香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）今周轉赴韓國，出戰世界泳聯游泳世界盃仁川站，Siobhan今早在女子400米自由泳初賽輕鬆晉級，與隊友吳麗華一同躋身決賽。上周戰畢港九D1學界的協恩小將李芯瑤，在女子50米自由泳打破香港青年紀錄，並打入今晚的決賽。
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一連三站的短池游泳世界盃，今周移師韓國仁川，在上海站摘下兩金一銅的何詩蓓繼續領軍，今日（24日）率先在女子400米自由泳初賽登場，Siobhan第二組亮相，游出4分09.52秒，以總成績第三名晉級決賽，而另一港將吳麗華則以4分21.04秒的成績一同晉級。
上星期戰畢港九D1學界的15歲小將李芯瑤，今次越級挑戰游泳世界盃，今早出戰50米自由泳初賽，這名協恩中四生在第四小組登場，游出24.52秒首名觸池，同時刷新自己所擁有的香港青年紀錄，將港績推前0.52秒。李芯瑤創出與中國泳水楊浚瑄相同的時間，並列總成績第三名躋身今晚的決賽。
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另外，早前打破200米蛙泳香港紀錄的麥世霆，今早先後亮相，先在男子100米蛙泳游出58.96秒，及後轉戰100米混合泳造出55.80秒，兩項皆未能晉級決賽。林凱喬在女子200米蛙泳以2分28.16秒完賽，總成績排第10，無緣決賽。
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