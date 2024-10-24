游泳世界盃仁川站｜李芯瑤50自再破青年港績 何詩蓓400自摘銀
撰文：陳智深
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香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）於韓國出戰世界泳聯游泳世界盃仁川站，在女子400米自由泳與隊友吳麗華一同出戰決賽，最終何詩蓓較加拿大泳手慢1.28秒摘銀。
另一港將李芯瑤則在女子50米自由泳一日之內兩度打破香港紀錄，以24.47秒第6名衝線。
一連三站的短池游泳世界盃，今周移師韓國仁川，在上海站摘下兩金一銅的何詩蓓繼續領軍，今日（24日）率先在女子400米自由泳初賽登場，Siobhan游出4分09.52秒，以總成績第三名晉級決賽，日本泳手小堀倭加則游出4分04.09秒得一面銅牌。另一港將吳麗華則以4分21.04秒的成績一同晉級。
游泳世界盃仁川站｜何詩蓓400自輕鬆晉級 小將李芯瑤50自闖決賽
至晚上決賽時，何詩蓓一直與加拿大泳手哈維（Mary-Sophie Harvey）爭持激烈，結果哈維游3分56.78秒率先觸池金，何詩蓓游出3分58.06秒摘銀，隊友吳麗華則以4分18.03秒游第8名。
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另一邊廂，上周戰畢港九D1學界的協恩小將李芯瑤，在女子50米自由泳打破香港青年紀錄，並游入今晚的決賽。李芯瑤今次越級挑戰游泳世界盃，今早出戰50米自由泳初賽，這名協恩中四生在第四小組登場，游出24.52秒首名觸池，同時刷新自己所擁有的香港青年紀錄，將港績推前0.52秒。李芯瑤創出與中國泳手楊浚瑄相同的時間，並列總成績第三名躋身決賽。
至決賽，李芯瑤在第6線登場，雖然未能躋身三甲，不過仍游出24.47秒以第6名觸池，一日之內兩破港績。中國泳手楊浚瑄以24.11秒摘銀。
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