英超｜阿仙奴賽和利物浦虎頭蛇尾　阿迪達「2倍速」戰術屬雙刃劍

如果從阿仙奴完場一刻的殘陣來看，主場以2：2賽和挾8連勝而來的利物浦，應該算「收貨」吧？然而，「兵工廠」有頭威無尾陣，卻可說是阿迪達的戰術一手造成，而且代價可能不只是今場失掉的兩分。



上季聯賽全勤的絕對主力沙列巴，今仗停賽，加上意大利國腳卡拉科利養傷，阿迪達今仗以賓韋特移任中堅，夥拍加比爾馬加希斯鎮守中路，祖利安添巴擔任左閘，專責看管沙拿，而防中湯馬士柏迪則串演右閘。

阿迪達的部署令阿仙奴半場佔優勢領先。（Getty Images）

雖然防線大執位，但阿仙奴的防守沒有走樣，主因在阿迪達今仗的戰術是，將節奏推快，有波在腳時盡快將皮球傳到兩翼爆破，失去控球權則前場壓逼，務求做到波到人到。這種戰術無疑打亂了利物浦的部署，也令對手無法施展今季慣常拖慢節奏的拿手好戲。

米基爾馬連奴為阿仙奴再度領先。（Getty Images）

布卡約沙卡在9分鐘接應長傳窄位勁射打開紀錄，正是阿迪達精心部署的結果。雖然雲迪積克藉一次角球攻勢為利物浦追平，但形勢仍是在阿仙奴這一邊，他們的攻勢更到肉，幾次在紅軍門前製造險象，卒至43分鐘由米基爾馬連奴（Mikel Merino）接應迪格蘭賴斯罰球傳中頂入。阿仙奴以2：1領先半場，從兩軍整體表現上來說，戰果十分合理。

加比爾54分鐘因傷被換出。（Getty Images）

然而，這種「2倍速」攻守戰術，肯定無法維持90分鐘，阿仙奴下半場便很多時間退守後場，但前線的沙卡、杜沙特等速率顯著下滑，未能造成有效反擊，而加比爾54分鐘因傷退下火線，需由積及基奧柯（Jakub Kiwior）入替，也很難說跟超高強度的比賽節奏完全無關，而且他今仗看守的，正是對方速度、力量、體能兼備的達雲紐尼斯。添巴在76分鐘抽筋離場，則是更明顯的例子。然後，阿迪達只能換入18歲的劉易斯史基利（Myles Lewis-Skelly）。利物浦也把握阿仙奴防線調整後的漏洞，紐尼斯接應阿諾特直線妙傳，再右路傳予沙拿射入，如果加比爾與添巴仍在陣能否阻止這樣的入球呢？現實沒有如果，但從實力上分析，機率當然高得多。

添巴在76分鐘退下火線。（Getty Images）

這種「累人」的戰術並不獨是今場發生，今季阿仙奴每對強隊便刻意放棄控球，他們面對曼城時，僅得23%控球率，對熱刺時只得36%，就算今仗主場對利物浦，控球率也比對方少，只得45%。今季9場，阿仙奴的平均控球率只得48.8%，比去季的58.5%，幾乎少了10個百份點；由於無球防守時，球員要追截、遮線等，走動會比控球一方多，因此付出的體力也較多。

利物浦靠沙拿建功，在末段追成2：2。（Getty Images）

或許因為隊長奧迪加特長唞，阿迪達逼於無奈在多場放棄控球；又或者，他希望以穩守突擊跟強敵周旋，怎樣也好，客觀結果是球隊付出較多體力，日積月累下，令某些球員承擔更大的受傷風險。無獨有偶，加比爾跟奧迪加特，去季都是鐵打主力，前者聯賽只缺陣2次，後者僅倦勤3次，但到了今季，卻先後受傷需休養。

阿仙奴賽和後，9戰得18分排第3位，落後次席的利物浦4分、落後榜首的曼城5分，要繼續保持爭標希望，不能再有失誤，奈何防線多人稱傷，之後接連面對紐卡素與車路士，實在難言穩勝。