英超︱曼城僅小勝榜尾修咸頓　哥迪奧拿聲稱要好好向對手學習

英超周六賽事曼城主場迎戰榜尾的修咸頓，賽前相信任何人都會預期藍月亮可輕鬆獲勝，當夏蘭特在開賽僅5分鐘便將皮球送入網窩，而且曼城在控球佔盡優勢，比賽之後的發展卻出人意表。

修咸頓沒有因為怕輸而死守，跟曼城開放對攻並搶回不少控球權，曼城未能再有進帳，即使以1：0全取3分，賽後哥迪奧拿大讚修咸頓38歲主帥羅素馬田（Russell Martin），更表示要好好向對手學習。



夏蘭特5分鐘便先開紀錄，曼城對修咸頓卻未能大勝。（Getty Images）

哥帥大讚：修咸頓實在踢得太好

一支榜末球隊夠膽跟哥帥領軍的曼城對攻，以現在標準來看已是有點匪夷所思的事。就算落後一球兼半場控球大幅落後，修咸頓依然堅持踢法，最終全場獲得42.3%控球，較曼城之前兩場的對手布拉格斯巴達、狼隊分別的20.1%和22.4%高得多。

當然控球不等如入球，修咸頓亦未能扭轉賽果，目前9戰1和8負，仍只得1分排在榜尾。夏蘭特今場浪費不少機會，否則曼城可贏得更輕鬆，不過仍難掩修咸頓的好表現，哥迪奧拿賽後強調，「我們不是馬虎，也不是消極，只因對方實在踢得太好，我們無法搶回皮球。」

哥迪奧拿大讚修咸頓主帥羅素馬田。（Getty Images）

「我會從羅素身上好好學習」

「作為旁觀者，我寧願球員控球在腳，而不是靠把口。當我看到對手做出我希望我的球隊能做到的事，而他們真的做得很好，便會作出讚賞。」哥帥表示，「我肯定我們會從中學習，有些走位、他們做某些事情的原因、連結前鋒的走動，都不容易。」

哥迪奧拿被公認為現今最強主帥，他接受Sky Sports訪問時卻聲言，「身為領隊，這是一場獲益良多的比賽，我會從羅素身上好好學習，因為他們真的做得很好。」他不只向傳媒美言，賽後他和陣中星將科頓亦直接向馬田表達欣賞，馬田回應說，「他們感到我們用球真是很勇敢，做出不是太多球隊會做的事。」

堅持信念的修咸頓少帥

馬田只得38歲，2019年出任甲組球會米爾頓凱恩斯領隊，2021年獲英冠的史雲斯招手，2023年執教修咸頓，領軍首季便帶隊勝出升班附加賽，成功重返英超。馬田稱，「我看到很多球隊升班後無以為繼。如果我們能踢出今場的勇氣，輸波我也會接受。若他們在這裏（曼城主場）做得到，他們在任何地方也能做到。」

這位年輕領隊未對前途感擔憂，堅持自己的信念和踢法，「對於我相信的理念，我會堅持到底。如果我們繼續這樣踢，我們會有一些樂趣而且一切會無問題。」