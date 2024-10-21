英超｜曼城絕殺狼隊入球惹爭議　貝拿度施華一個細節避開判罰

曼城在周六（20日）晚作客以2：1擊敗狼隊，史東斯（John Stones）在95分鐘頂入絕殺一球，貝拿度施華（Bernardo Silva）有犯規之嫌，不過經VAR檢視後改判有效，引來爭議。

狼隊主帥加利奧尼爾（Gary O’Neil）賽後大感無奈，稱判決偏幫曼城這樣的大球會。其實狼隊在上季便有類似的入球被取消，那麼兩個入球異同是什麼，今次英超球證為何會判入球有效？



曼城開賽7分鐘便失守，之後憑加華度爾射入世界波追和，兩隊踢至法定時間結束仍為1：1。

補時第5分鐘，曼城在右路獲得角球，開出後由史東斯頂入，但由於貝拿度施華（Bernardo Silva）在最前方處於越位位置，更有干擾門將沙亞（José Sá）之嫌。當時加利奧尼爾便向第四球證激烈投訴，VAR檢查並讓球證查看重播後，宣判入球有效。

英超賽會在X（前稱Twitter）解釋：「由於貝拿度施華處於越位位置，同時在門將的視線範圍內，場上判決為史東斯的入球無效。VAR認為施華不在門將視線範圍之內，且未有對他造成影響（Impact），因此建議重新審視，最後球證改變判決，判入球有效。」

光看英超賽會的這張圖片，史東斯頂到皮球時，貝拿斯施華確實沒有遮擋沙亞視線。可在這之前，他曾明顯地擋在門將前面，並有意地與該沙亞卡位，正是這個入球最受爭議之處。

有網民截圖回應賽會，反駁賽會「沒有影響門將」的說法。（X圖片）

英超今季已曾因「單擋」門將而引來熱議，之前曼城對阿仙奴一役便是例子。今次VAR審查的是貝拿度施華有否越位，這名曼城中場也十分聰明，其實他早在史東斯跳起爭頂之前，便已經離開門將身邊。

史東斯接觸皮球前，貝拿度施華已沒再跟門將有肢體接觸。（Youtube影片截圖）

越位規則（節錄）：

處於越位位置並不構成犯規；

在球門球、界外球、角球時，取得皮球並不會觸犯越位犯規；

若在隊友踢球或觸球時，身處越位位置的球員只會在有積極參與比賽時才會被判越位犯規：

明顯阻礙對方球員的視線而導致對方球員不能玩球，或與對方球員爭奪皮球；

身處在對方球員的跑動路線上……從而影響對方球員跑向皮球位置時，過程中如出現阻礙對方球員玩球或爭奪皮球，則屬於越位犯規



狼隊主帥加利奧尼爾對此不太服氣：「人們當然不可能故意針對狼隊，但當有重要決策時，你會否在潛意識或甚至在不知情之下，更願意傾向曼城而不是狼隊？」

加利奧尼爾曾激烈投訴，但最終球證判入球有效。（Getty Images）

他表示相信並尊重判決，但言語中帶着無奈：「曼城在最後一分鐘絕殺是一件大事，比狼隊對韋斯咸的最後階段入球更矚目，所以也許（他們）潛意識中有些什麼，讓你難以得到它們（應有判決）。」

加利奧尼爾口中那個對韋斯咸入球，其實是今年4月的事情。當時狼隊落後1：2，麥斯基爾文（Maximilian Kilman）接應角球頂入追和，但球證認為Tawanda Chirewa阻擋門將，入球因而被推翻。

麥斯基爾文觸球時，Tawanda Chirewa站在門將正前方，且處於越位位置。

相關影片：

曼城領隊哥迪奧拿表示一開始因旁證舉旗而感到意外：「那是角球，怎麼可能越位？」了解情況後，他認同球證判決：「那個情況下，史東斯觸球時，沙亞能完美地看到整個動作，所以該判這個入球有效。」

曾效力利物浦的史杜列治在天空體育台上也解釋，貝拿度施華是有意為之：「他做得很完美，因為他算好了時間，頭槌入球的一刻，他已經離開了門將身邊，就像在對人說：『我已經完成了自己的工作，但沒有影響到人』。」