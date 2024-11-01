游泳世界盃新加坡站｜何詩蓓200自輕鬆奪金　連續三站封后

香港泳手何詩蓓（Siobhán Haughey）今日（1日）繼續參加世界泳聯游泳世界盃新加坡站，晚上出戰女子200米自由泳決賽，以無敵姿態再取得此項目分站冠軍；亦是連續三個游泳世界盃分站在此項目奪金。



在今（1日）早的200米自由泳初賽第5組，何詩蓓游出1分58.48秒，以小組次名完成，總成績第5位晉級晚上的決賽。決賽早段雖然起跳後稍稍落後，但第三次轉池時Siobhán已追上，游畢首50米後已帶出，之後一直領先，最終以1分51.80秒首先觸池。

何詩蓓連續三站出戰游泳世界盃。（Getty Images）

中國泳手楊浚瑄以1分52.07秒游第二名，澳洲的卡絲特露素（Brittany Castelluzzo）則游1分53.70秒得第三。

何詩蓓今日原定亦會參加100米蛙泳，但她初賽已最沒有出戰，相信是為了留力晚上200米自由泳決賽，結果如願再摘一金。

何詩蓓。（Getty Images）

另一港隊代表15歲小將文薈喬之後亦出戰女子100米蛙泳決賽。在初賽第1組游出1分07.31秒的文薈喬，以總成績排第8名，取得最後一席決賽席位。她於決賽游出1分07.25秒，排名第8。

小將文薈喬闖入100蛙決賽。（資料圖片）

何詩蓓在10月31日晚的50自決賽，驚喜地穿上熊貓衫登場。（影片截圖）

何詩蓓新加坡站首日賽事｜50米自由泳摘銅

何詩蓓本周到新加坡參加短池游泳世界盃新加坡站，昨日（10日31日）是她的27歲生日，當日出戰女子50米自由泳，她先在初賽游出24.54秒，以總成績第5名晉級當晚的決賽。適逢萬聖節，何詩蓓在50米自由泳決賽，穿上熊貓衫登場，大受歡迎。她游出24秒正，贏得50米自由泳銅牌。

游泳世界盃新加坡站｜何詩蓓穿熊貓衫亮相 50自摘銅賀27歲生日

在夏天的巴黎奧運贏得兩面銅牌後，何詩蓓稍作休息，到10月起參加一連3站的短池游泳世界盃。在上海站，何詩蓓分別在100米及200米自由泳封后，另外在50米蛙泳摘銅牌。接着，何詩蓓到韓國參加仁川站，再一次連贏100米及200米自由泳冠軍，並贏得400米自由泳銀牌。

何詩蓓短池游泳世界盃3站成績

何詩蓓上海站成績（2金1銅）

100米自由泳：金牌（51.89秒）

200米自由泳：金牌（1分51.46秒）

50米蛙泳：銅牌（29.74秒）

何詩蓓仁川站成績（2金1銀）

100米自由泳：金牌（51.73秒）

200米自由泳：金牌（1分51.02秒）

400米自由泳：銀牌（3分58.06秒）

何詩蓓新加坡站成績（2金1銅）

50米自由泳：銅牌（24秒）

200米自由泳：金牌（1分51.80秒）